A német védelmi miniszter szerint a béke csak vágyálom, az unió polgárainak kötelessége lapátolni a pénzt Ukrajnába

2025. szeptember 30. 06:27

Boris Pistorius az európai polgárokra tolná a háború következményeit.

2025. szeptember 30. 06:27
A Kárpáthír arról ír, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint 

az európai országok felelőssége, hogy Ukrajna erős maradjon, 

mivel a béketárgyalások egyelőre csak „vágyálmok”. A miniszter hangsúlyozta Németország elkötelezettségét Európa védelmének megerősítése mellett – minderről a Guardian ad hírt.

Pistorius szerint 

„Vlagyimir Putyin nem akar fegyverszünetet és nem akar békét 

Ukrajna számára”. Hozzáteszi: „Ezért ma Ukrajna megerősítésére és védelmének megszilárdítására kell összpontosítanunk. Célunk, hogy Ukrajna konstruktív tárgyalásokat kezdjen a tartós béke elérése érdekében, ehhez pedig 

Ukrajnának erősnek kell lennie. Ez a mi felelősségünk európaiként. Ez korunk feladata.”

A német politikus úgy véli, Európának többet kell tennie saját védelméért: „A NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy transzatlanti maradjon. Ez szükséges ahhoz, hogy kontinensünk egységes, szabad és békés legyen”.

A miniszter korábban arról beszélt, hogy

 a német hadseregnek „növekednie kell”, tekintettel „Oroszország agresszív fellépésére”. 

Nyitókép: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

blf2
2025. szeptember 30. 06:56
Ez oké ,de ha elfogynak az ukránok akkor kit kell támogatni???
Szerintem
2025. szeptember 30. 06:52
Ez hogy képzeli, hogy az EU más országbeli állampolgárainak is parancsolgasson? Még otthon se kérdezte meg, hogy mit akarnak az emberek, csak diktatórikusan kinyilatkoztatja a diktatúra parancsait.
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 30. 06:47
"az európai országok felelőssége, hogy Ukrajna erős maradjon" kell a francnak egy erős náci hadsereg a szomszédunkban levő korrupt diktatúrában még meddig tűrik a németek, hogy ilyen náci kollaboránsok vezessék az országukat mint ez a Pistorius?
