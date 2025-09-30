A német védelmi miniszter szerint a béke csak vágyálom, az unió polgárainak kötelessége lapátolni a pénzt Ukrajnába

Ukrajna számára”. Hozzáteszi: „Ezért ma Ukrajna megerősítésére és védelmének megszilárdítására kell összpontosítanunk. Célunk, hogy Ukrajna konstruktív tárgyalásokat kezdjen a tartós béke elérése érdekében, ehhez pedig

Ukrajnának erősnek kell lennie. Ez a mi felelősségünk európaiként. Ez korunk feladata.”

A német politikus úgy véli, Európának többet kell tennie saját védelméért: „A NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy transzatlanti maradjon. Ez szükséges ahhoz, hogy kontinensünk egységes, szabad és békés legyen”.

A miniszter korábban arról beszélt, hogy