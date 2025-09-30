Németország büszke lehet: az első számú fegyverszállítóvá vált a nyugati országok közül
2022 februárja óta Ukrajna fő támogatója az Egyesült Államok volt, de ez januárban megváltozott Donald Trump visszatérésével.
Boris Pistorius az európai polgárokra tolná a háború következményeit.
A Kárpáthír arról ír, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint
az európai országok felelőssége, hogy Ukrajna erős maradjon,
mivel a béketárgyalások egyelőre csak „vágyálmok”. A miniszter hangsúlyozta Németország elkötelezettségét Európa védelmének megerősítése mellett – minderről a Guardian ad hírt.
Pistorius szerint
„Vlagyimir Putyin nem akar fegyverszünetet és nem akar békét
Ukrajna számára”. Hozzáteszi: „Ezért ma Ukrajna megerősítésére és védelmének megszilárdítására kell összpontosítanunk. Célunk, hogy Ukrajna konstruktív tárgyalásokat kezdjen a tartós béke elérése érdekében, ehhez pedig
Ukrajnának erősnek kell lennie. Ez a mi felelősségünk európaiként. Ez korunk feladata.”
A német politikus úgy véli, Európának többet kell tennie saját védelméért: „A NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy transzatlanti maradjon. Ez szükséges ahhoz, hogy kontinensünk egységes, szabad és békés legyen”.
A miniszter korábban arról beszélt, hogy
a német hadseregnek „növekednie kell”, tekintettel „Oroszország agresszív fellépésére”.
