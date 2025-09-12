A német tábornok kemény üzenetet küldött Moszkvának: Minden talpalatnyi területet megvédünk

– hangsúlyozta Breuer.

A német kormány csütörtökön bejelentette, hogy a német hadsereg „kiterjeszti és növeli” légi támogatását Lengyelország fölött, hozzájárulva a NATO keleti szárnyának biztonságát erősítő európai erőfeszítésekhez.

A vezérkari főnök a német vezetéssel a balti régióban zajló Quadriga-2025 hadgyakorlaton tett látogatást. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

realisztikus logisztikai támogatási forgatókönyveket készítettek elő a részt vevő csapatok számára egy potenciális konfliktus esetére,

és ez az első alkalom, hogy ilyen léptékű gyakorlatot hajtanak végre.