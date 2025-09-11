A nap, mikor megrendült az egész világ: 24 éve történt 9/11

2001. szeptember 11-én négy repülőgépet térítettek el az al-Káida terroristái. Ezeket aztán óriási irányított rakétaként használták fel, hogy becsapódjanak New York és Washington nevezetes épületeibe.

Két repülőgépet beleirányítottak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba, a második becsapódás 17 perccel az első után történt. Az épületek kigyulladtak, a felsőbb szinteken ott rekedtek az emberek, és füst borította be a várost. Kevesebb, mint két óra alatt mindkét 110 emeletes torony hatalmas zaj közepette összeomlott. A harmadik repülőgép a Pentagon nyugati oldalát rombolta le – ez az amerikai hadsereg hatalmas központja, amely a főváros, Washington DC közvetlen közelében található. A negyedik repülőgép Pennsylvania egyik mezőjén zuhant le, miután az utasok fellázadtak.

Szakértők úgy gondolják, hogy a gépeltérítők a washingtoni Capitolium épületét akarták megtámadni – olvasható a BBC cikkében a huszonnégy évvel ezelőtti eseményről.

Szeptember 11. a két torony fantomja New York látképén. Fotó: AFP

Szeptember 11: Az egész világ élőben követte az eseményeket