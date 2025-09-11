Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Al-Káida 9/11 terror szeptember 11.

A nap, mikor megrendült az egész világ: 24 éve történt 9/11

2025. szeptember 11. 08:55

Huszonnégy évvel ezelőtt iszlamista terrortámadások sorozata érte az Egyesült Államokat, amelyek gyökeresen megváltoztatták a világot. Szeptember 11. örökségével él együtt a mai napig az Egyesült Államok.

2025. szeptember 11. 08:55
null

2001. szeptember 11-én négy repülőgépet térítettek el az al-Káida terroristái. Ezeket aztán óriási irányított rakétaként használták fel, hogy becsapódjanak New York és Washington nevezetes épületeibe.

Két repülőgépet beleirányítottak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba, a második becsapódás 17 perccel az első után történt. Az épületek kigyulladtak, a felsőbb szinteken ott rekedtek az emberek, és füst borította be a várost. Kevesebb, mint két óra alatt mindkét 110 emeletes torony hatalmas zaj közepette összeomlott. A harmadik repülőgép a Pentagon nyugati oldalát rombolta le – ez az amerikai hadsereg hatalmas központja, amely a főváros, Washington DC közvetlen közelében található. A negyedik repülőgép Pennsylvania egyik mezőjén zuhant le, miután az utasok fellázadtak.

Szakértők úgy gondolják, hogy a gépeltérítők a washingtoni Capitolium épületét akarták megtámadni – olvasható a BBC cikkében a huszonnégy évvel ezelőtti eseményről. 

Szeptember 11. A két torony fantomja New York látképén. Fotó: AFP
Szeptember 11. a két torony fantomja New York látképén. Fotó: AFP

Szeptember 11: Az egész világ élőben követte az eseményeket

A terrortámadást a világ minden pontján közvetítették a tévécsatornák, több milliárd ember figyelte élőben, ahogy támadás éri a világ legerősebb szuperhatalmát. 

A támadás során összesen 2977 ember halt meg, a legtöbben a World Trade Center északi tornyában, amelyet az első repülő vett célba. 

 

A merényletet az al-Káida iszlamista terrorszervezet vállalta magára, a csoport tagjának, Khalid Sheikh Mohammadnak tulajdonítják a terv kidolgozását, valamint a pilóták toborzását, akik közül néhányan az Egyesült Államokban kaptak kiképzést.

Tizenkilenc ember hajtotta végre a gépeltérítéseket, három ötfős és egy négyfős csapatban. A merénylők közül tizenöten szaúdiak voltak, mint a terrorvezér Oszama bin Laden. Ketten az Egyesült Arab Emírségekből, egy Egyiptomból és egy Libanonból származott.

Amerika válasza

Kevesebb mint egy hónappal a támadások után az akkori amerikai elnök, George W. Bush nemzetközi koalíció támogatásával inváziót indított Afganisztánban, hogy felszámolja az al-Kaidát és elfogja Bin Ladent.

Az amerikai csapatok azonban csak 2011-ben találták meg és ölték meg Bin Ladent a szomszédos Pakisztánban.

Az afgansiztáni háború elhúzódott, és az amerikai csapatokat végül 2021-ben egy borzasztóan megszervezett akció keretében vonták ki az országból, miközben a tálibok visszafoglalták az országot. 

Velünk élő 9/11

A terrortámadás volt az első nagy jele a „civilizációk közötti összecsapásnak”, amely a Nyugat és az iszlám világ között zajlik. Ez a konfliktus azóta sem ért véget: több iszlamista terrorhullám rázta meg Európát, és a gázai háborúra is sokan úgy tekintenek, mint civilizációs konfliktusra.

A civilek elleni támadás gyökeresen megváltoztatta a biztonságról alkotott képet: metáldetektorok, fegyveres biztonsági őrök kora kezdődött el. 

Egy másik fontos változás az volt, hogy a veszélyre hivatkozva elindult a civil lakosság nagyfokú megfigyelése. A nyugati világ a saját biztonsága érdekében feladta a szabadságát, és a kormányok megkönnyítették a lakosok megfigyelését és lehallgatását. 

Nyitókép: Lennie Falcon / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kvmny
2025. szeptember 11. 10:54
Az a vicc, hogy bármikor cáfolni tudnák a konteókat, ha nyilvánosságra hoznák a felvételeket, mondjuk a pentagoni tucatnyi kamera felvételét, de 24 éve nem teszik. Termitet is kimutattak a porban (épületbontásra használt anyag), az összes mintában, amit vettek, valami skandináv prof. vezette a vizsgálatot, de hivatalosan ezt sosem vizsgálták, az volt a válasz, hogy nem merült fel a robbantás gyanúja, holott még sorozatos robbanásokat is hallottak tűzoltók, erről akkori felvétel is van. Ezt is lehetne bizonyítani vagy cáfolni akár ma is, rengeteg helyre beült a por, a környező épületek réseiben ma is ott van.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. szeptember 11. 10:48
massivement-4! Szint alatti poloskás vagy.......
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 11. 10:26
24. éve megy ez a qrva nagy parasztvakítás, hogy aszondja két gép 7 tornyot rombolt le, és ebbe kell mindenkinek hinni, ezt kell leírni, ez van sulykolva.....elképesztően szervezett ez a világ
Válasz erre
3
0
patikus-3
•••
2025. szeptember 11. 10:20 Szerkesztve
strz-123 Az öt táncoló izraelit akik előre tudták hogy mi lesz és a tetőn felállított kamerával dokumentálták és ünnepelték a tragédiát miért kell soron kívül szabadon engedni Izraelbe. Erről én is olvastam, 100%-ban hiteles forrásból. Letagadhatatlan! Ezek izraeli ágensek voltak, Netanjahu pénzén utazva New York-ba, a „nagy napra”. Ott lejtették az örömtáncot mindenki szeme láttára a hídon… Világos, hogy a Moszad előre tudott mindent, talán elő is segítették az eseményeket. Mindenesetre nem szóltak a tökfej Bush-nak és csapatának, hogy vigyázz, papa, ha jön a vonat… Kivéve a tornyokban dolgozó azon kiválasztottakat, akiket jó előre figyelmeztettek, hogy vegyenek ki szabadnapot 9-11-re.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!