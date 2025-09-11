A nap, mikor megrendült az egész világ: 24 éve történt 9/11

Velünk élő 9/11
A terrortámadás volt az első nagy jele a „civilizációk közötti összecsapásnak”, amely a Nyugat és az iszlám világ között zajlik. Ez a konfliktus azóta sem ért véget: több iszlamista terrorhullám rázta meg Európát, és a gázai háborúra is sokan úgy tekintenek, mint civilizációs konfliktusra.
A civilek elleni támadás gyökeresen megváltoztatta a biztonságról alkotott képet: metáldetektorok, fegyveres biztonsági őrök kora kezdődött el.
Egy másik fontos változás az volt, hogy a veszélyre hivatkozva elindult a civil lakosság nagyfokú megfigyelése. A nyugati világ a saját biztonsága érdekében feladta a szabadságát, és a kormányok megkönnyítették a lakosok megfigyelését és lehallgatását.
