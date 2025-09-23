A Katolikus Karitász orvosmissziója fáradhatatlanul járja a határon túli területeket – Riportunk a Vajdaságból

A kora őszi nap lágyan végigsimít a Magyar Szentek templomának bizáncias kupoláján, az Infopark modern épületei vörösen izzanak körülöttünk. Két óra a hátrányunk a Katolikus Karitász első autójához képest, vagyis ők már a szerb határ közelében járhatnak, de tudjuk, hogy Horgosnál valószínűleg beérjük őket, mert mi „csak” egészségügyi személyzetet viszünk, ők viszont nagy értékű orvosi fel­szereléseket is hetedhét vám-Schengenen túlra.

Három óra körül indul útjára a Ford kisbusz, ülésein diverz, de összeszokott társasággal: egy szemészasszisztenssel, egy klinikai szakasszisztenssel, két karitászossal, no meg egy görögkatolikus pappal utazunk – ő vezet, Atyus a beceneve, és láthatóan egy raliversenyző veszett el benne.

Így indul a Katolikus Karitász orvosmissziója a Vajdaságba, hogy szűrővizsgálatok sorával itt-ott kitöltse a szerb egészségügyi rendszer hézagjait.

„Jutalmul” a határőrök szalutálása mellett gyors útlevélkezelést kapunk, de a többieket már csak este érjük be, a Nagybecskerekhez tartozó Muzslyán.

A magyarországi támogatással felújított, nemrég még a szaléziek kezelésében álló Emmausz fiúkollégiumban kaptunk szállást, tornatermében és más helyiségeiben pedig helyet a vizsgálati központnak. Ami kissé tábori hangulatú: a regisztrációs rész meg az általános állapotfelmérés a nagy légtérben zajlik, a fogászat függőlegesre állított pingpongasztalokkal van leválasztva, a nőgyógyászat, az ekg, az ortopédia és a szemészet kap egy-egy hevenyészve kialakított „rendelőt” más szobákban. Hogy megszolgáljuk a kenyerünket, besegítünk az adminisztrációba.