09. 09.
kedd
háború korrupciós légvédelem

„A háború az elitnek milliárdokat, a népnek szenvedést hozott” – ukrán katonatiszt a korrupciós botrányokról

2025. szeptember 09. 19:55

Jurij Kaszjanov szerint a nyugati segélyek célba sem érnek: a politikai vezetés zsebét tömik, miközben civilek halnak meg és a háború vesztésre áll.

2025. szeptember 09. 19:55
null

Jurij Kaszjanov, az ukrán fegyveres erők tisztje az ukrán Pravda oldalán megjelent véleménycikkében kifejezte, hogy az ukrán légvédelem és az egész hadsereg tehetetlenségének oka a dilettantizmus és a korrupció.

A háború az „elit” számára milliárdok megszerzését jelentette a nyugati segélyek és az ukránok vére árán”

– fogalmaz a tiszt.

Jurij Kaszjanov figyelmét a problémára az elmúlt időszak orosz légitámadásai ellen való védekezés teljes képtelensége hívta fel.

Ne legyenek illúzióink – ne számoljunk győztes beszámolókkal, azzal hogy majdnem minden támadó drónt lelőttünk. Ha ez így lenne, honnan lenne ennyi tűz, lerombolt lakóház és megsérült katonai objektum? Mindenki látja a pusztítást”

– fogalmazott az ukrán katonatiszt.

„A miniszterelnöki hivatal égő épülete nem elég ok arra, hogy elgondolkodjunk? Vagy már túl késő?” – tette fel a kérdést Jurij Kaszjanov.

Kifejtette, hogy szerinte az olcsó, egyszerűen gyártható és tömegesen alkalmazható fegyverekre való támaszkodás csak a kijevi bürokraták zsebét szolgálja. Ennek a pénznek ukrán civil áldozatok, hatalmas pusztítás és egy vereségre álló háború az ára. „Ezek a korrupciós botrányok politikai viharba sodorhatják az országot, ami pedig az ellenség javára szolgál” – fogalmaz az ukrán sereg tisztje.

Ahelyett, hogy erőforrásokat fordítanának intenzív, csúcstechnológiai fegyverrendszerekre a nyugati segélyek százmillióit adjuk át korrupciós közvetítőknek,

akik kínai drónkészleteket alakítanak át „mesterséges intelligenciával felszerelt drón-elfogókká” – folytatta.

A véleménycikk szerint egyértelmű, hogy a korrupciós botrány miatt a légvédelem nem képes megbirkózni a tömeges támadásokkal és az ellenakciók sem hatásosak.

Igen, az ukrán drónok eltalálnak olajgyárakat és olajbázisokat. De milyen áron? Száz elindított drónból csak 2–3 talál. Moszkváig pedig egyáltalán nem jutnak el”

– emelte ki a katonatiszt.

„Itt egy hatalmas korrupciós gépezet működik. Ahelyett, hogy pénzt fordítanának a tudomány és a technológia fejlesztésére, több milliárd euró nyugati segély jut privát cégekhez” – fogalmazott.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
templar62
2025. szeptember 09. 20:42
Amerika ( usa ) exportálta Európába a vadnyugatot .
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 09. 20:39
Csupa progresszió és haladás . Sőt ez már a haladás meghaladása .
Válasz erre
0
0
giraffe
2025. szeptember 09. 20:29
Kieg: és az, hogy amíg azok gazdagodnak, akik, roppantmód nem érdekli őket, hogy ehhez hány millió ember életét veszik el vagy teszik tönkre.
Válasz erre
1
0
giraffe
2025. szeptember 09. 20:28
Régebben úgy volt, hogy vannak dolgok, amit mindenki tudott, de nem mondtuk ki. Ez ma annyiban változott, hogy mindenki tudja, és ha kimondják, az sem érdekel senkit és legfőképp nem változtat semmin. (rosszabb esetben még arcon is röhögnek) Kinek újdonság, hogy a háború üzlet? A lenyúlt földekkel, nyersanyagokkal, eladott fegyverekkel, eladósítással, stb. Kinek újdonság, hogy Ukrajna a végtelenségig korrupt a fejétől a farkáig bűzlik a hal. Kinek meglepő, hogy mindezt nyilván azért nézik el nekik és tömik továbbra is pénzzel, mert akik ezt elnézik, azok pont ugyanúgy keresnek rajta? Amióta az emberiség létezik a sztori mindig ugyanaz. Csak ma Boss öltönyt hordanak tóga helyett. De a okok, a mentalitás, az érdekek, az ideológia, az eszközök, a lefolyás, a következmények mind ugyanazok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!