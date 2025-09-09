Leszögezte a német tábornok azt, amit senki sem akar elismerni Nyugaton: „Ukrajna katonailag nem nyerheti meg ezt a háborút”
A nyugalmazott főtiszt szerint bízni kell a diplomáciai rendezésben.
Jurij Kaszjanov szerint a nyugati segélyek célba sem érnek: a politikai vezetés zsebét tömik, miközben civilek halnak meg és a háború vesztésre áll.
Jurij Kaszjanov, az ukrán fegyveres erők tisztje az ukrán Pravda oldalán megjelent véleménycikkében kifejezte, hogy az ukrán légvédelem és az egész hadsereg tehetetlenségének oka a dilettantizmus és a korrupció.
A háború az „elit” számára milliárdok megszerzését jelentette a nyugati segélyek és az ukránok vére árán”
– fogalmaz a tiszt.
Jurij Kaszjanov figyelmét a problémára az elmúlt időszak orosz légitámadásai ellen való védekezés teljes képtelensége hívta fel.
Ne legyenek illúzióink – ne számoljunk győztes beszámolókkal, azzal hogy majdnem minden támadó drónt lelőttünk. Ha ez így lenne, honnan lenne ennyi tűz, lerombolt lakóház és megsérült katonai objektum? Mindenki látja a pusztítást”
– fogalmazott az ukrán katonatiszt.
„A miniszterelnöki hivatal égő épülete nem elég ok arra, hogy elgondolkodjunk? Vagy már túl késő?” – tette fel a kérdést Jurij Kaszjanov.
Kifejtette, hogy szerinte az olcsó, egyszerűen gyártható és tömegesen alkalmazható fegyverekre való támaszkodás csak a kijevi bürokraták zsebét szolgálja. Ennek a pénznek ukrán civil áldozatok, hatalmas pusztítás és egy vereségre álló háború az ára. „Ezek a korrupciós botrányok politikai viharba sodorhatják az országot, ami pedig az ellenség javára szolgál” – fogalmaz az ukrán sereg tisztje.
Ahelyett, hogy erőforrásokat fordítanának intenzív, csúcstechnológiai fegyverrendszerekre a nyugati segélyek százmillióit adjuk át korrupciós közvetítőknek,
akik kínai drónkészleteket alakítanak át „mesterséges intelligenciával felszerelt drón-elfogókká” – folytatta.
A véleménycikk szerint egyértelmű, hogy a korrupciós botrány miatt a légvédelem nem képes megbirkózni a tömeges támadásokkal és az ellenakciók sem hatásosak.
Igen, az ukrán drónok eltalálnak olajgyárakat és olajbázisokat. De milyen áron? Száz elindított drónból csak 2–3 talál. Moszkváig pedig egyáltalán nem jutnak el”
– emelte ki a katonatiszt.
„Itt egy hatalmas korrupciós gépezet működik. Ahelyett, hogy pénzt fordítanának a tudomány és a technológia fejlesztésére, több milliárd euró nyugati segély jut privát cégekhez” – fogalmazott.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
