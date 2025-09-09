Ne legyenek illúzióink – ne számoljunk győztes beszámolókkal, azzal hogy majdnem minden támadó drónt lelőttünk. Ha ez így lenne, honnan lenne ennyi tűz, lerombolt lakóház és megsérült katonai objektum? Mindenki látja a pusztítást”

– fogalmazott az ukrán katonatiszt.

„A miniszterelnöki hivatal égő épülete nem elég ok arra, hogy elgondolkodjunk? Vagy már túl késő?” – tette fel a kérdést Jurij Kaszjanov.

Kifejtette, hogy szerinte az olcsó, egyszerűen gyártható és tömegesen alkalmazható fegyverekre való támaszkodás csak a kijevi bürokraták zsebét szolgálja. Ennek a pénznek ukrán civil áldozatok, hatalmas pusztítás és egy vereségre álló háború az ára. „Ezek a korrupciós botrányok politikai viharba sodorhatják az országot, ami pedig az ellenség javára szolgál” – fogalmaz az ukrán sereg tisztje.