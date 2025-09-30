Ft
Reformer Mozgalom lakosság Vlaams Belang Belgium

A belgáknak elege lett Brüsszel és a többi nagyváros botrányos közbiztonságából: katonákat szeretnének az utcákon látni

2025. szeptember 30. 20:25

Belgiumban a lakosság többsége támogatja, hogy katonák jelenlenek meg az ország nagyvárosainak utcáin.

2025. szeptember 30. 20:25
null

Belgiumban a lakosság többsége támogatja, hogy katonák jelenlenek meg az ország nagyvárosainak utcáin a közbiztonság megerősítése végett – derül ki egy kedden nyilvánosságra hozott országos közvélemény-kutatásból, amelyet az RTBF közszolgálati média ismertetett.

A felmérés szerint a megkérdezettek 64 százaléka helyesli a katonák járőröztetését Brüsszelben, Antwerpenben és más nagyvárosokban, noha 77 százalék azt mondta, hogy enélkül is biztonságban érzi magát saját lakókörnyezetében.

A katonáknak rendőrségi jogkörök – igazoltatás, motozás, előállítás – megadását a válaszadók 69 százaléka támogatná.

A politikai preferenciák szerint jelentős különbségek mutatkoznak: a radikális jobboldali Flamand Érdek (Vlaams Belang) szavazóinak 82, a frankofón liberális Reformer Mozgalom (MR) híveinek 79, a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) szimpatizánsainak 75 százaléka támogatja a katonák bevetését. A baloldali PTB szavazóinak körében ez az arány 54, míg a zöldpártiaknál 46 százalék.

A kezdeményezés Bernard Quintin belügyminisztertől származik, aki 2026 áprilisától tervezi a katonák visszarendelését az utcákra. A javaslatot támogatja Theo Francken védelmi miniszter is, aki emellett önkéntes katonai szolgálat bevezetését szorgalmazza a 17 éves fiatalok számára.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Riccardo PAREGGIANI / AFP

 

pandalala
2025. szeptember 30. 22:56
hehe .... ""nincsenek"" (is) no-go zónák!! .... :-DD :-((
Wolfram004
2025. szeptember 30. 22:31
És igen, megcsináltuk. A lakosság maga kéri a katonai rendfenntartást, a legszigorúbb rendőrállamot és önként mond le a szabadságjogairól a biztonsága érdekében.
borsos-2
2025. szeptember 30. 22:00
Érdekes lesz, amikor a nyámnyila 45 kilós genderfluid harciköcsög megállítgatja a bevásárolni kocsikázó nyugdíjas hófehér mamókát és igazoltatja, hogy meggyőződjön róla, hogy nem terrorista. Mert a robogóval felé pöfögő 20-30 fekusz afrikánusz elől futva menekül.
survivor
•••
2025. szeptember 30. 21:54 Szerkesztve
Egy katonai diktatúrában biztonság van. Kadar- rendszer 50 E rendőr 110 E katona Munkasőrseg.(50-60 E) Ja el ne feledjem az " Ideiglenesen Hazankban Allomasozó"- kat Volt is rend....🤣🤣🤣😱😱😱
