A belgáknak elege lett Brüsszel és a többi nagyváros botrányos közbiztonságából: katonákat szeretnének az utcákon látni

A felmérés szerint a megkérdezettek 64 százaléka helyesli a katonák járőröztetését Brüsszelben, Antwerpenben és más nagyvárosokban, noha 77 százalék azt mondta, hogy enélkül is biztonságban érzi magát saját lakókörnyezetében.

A katonáknak rendőrségi jogkörök – igazoltatás, motozás, előállítás – megadását a válaszadók 69 százaléka támogatná.

A politikai preferenciák szerint jelentős különbségek mutatkoznak: a radikális jobboldali Flamand Érdek (Vlaams Belang) szavazóinak 82, a frankofón liberális Reformer Mozgalom (MR) híveinek 79, a jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) szimpatizánsainak 75 százaléka támogatja a katonák bevetését. A baloldali PTB szavazóinak körében ez az arány 54, míg a zöldpártiaknál 46 százalék.