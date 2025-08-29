Ft
Washington kizárja a palesztin szervezetek küldöttjeit az ENSZ-hétről

2025. augusztus 29. 20:55

Az amerikai külügy augusztus 29-én bejelentette, hogy a PFSZ és a Palesztin Hatóság tagjainak vízumát megtagadja vagy visszavonja a szeptember 23–29. közötti ENSZ-héten.

2025. augusztus 29. 20:55
null

Az Egyesült Államok megtagadja, illetve visszavonja a Palesztinai Felszabadítási Szervezet és a Palesztin Hatóság tagjainak vízumát az ENSZ Közgyűlésének közelgő általános ülése előtt – közölte az amerikai külügyminisztérium pénteken.

A közlemény szerint az intézkedés összehangban van a két palesztin szervezet ellen az Izrael irányában tanúsított politikai hozzáállás nyomán megfogalmazott amerikai állásponttal a Trump-kormányzat részéről.

Nemzetbiztonsági érdekeinket szolgálja, hogy felelősségre vonjuk a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet és a Palesztin Hatóságot, amiért nem tartják magukat vállalt kötelezettségeikhez és aláássák a béke kilátásait

– olvasható a nyilatkozatban.

Az amerikai külügyminisztérium a két palesztin szervezettel szembeni elvárásai közé sorolja, hogy következetesen elutasítsák a terrorizmust, ide értve a 2023. október 7-én elkövetett mészárlást. Az Egyesült Államok a Palesztin Hatóságtól azt is elvárja, hogy fejezze be a tárgyalások megkerülését célzó lépéseit, ide értve a nemzetközi jog politikai felhasználását olyan nemzetközi jogi fórumok előtt, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) és a Nemzetközi Bíróság (ICJ) - olvasható.

A közlemény ugyanakkor jelzi, hogy a Palesztin Hatóság állandó ENSZ-képviselete, az ENSZ székhelyre vonatkozó egyezmény alapján, felmentést kap az intézkedés hatálya alól. Az ENSZ 80. Közgyűlésének kiemelt plenáris hetének eseményeit szeptember 23. és 29. között tartják New Yorkban a világszervezet székhelyén.
(MTI)

Nyitókép: MANDEL NGAN / POOL / AFP

***

vi-ktt
2025. augusztus 29. 22:00
Az USA cionáci gyarmat. youtube.com/shorts/YpIT6HTSI-Y youtube.com/shorts/8OzGoDDmdak Egyéb kérdés?
zsuzsa-963
2025. augusztus 29. 21:30
Talán tapsolniuk kellene a palesztíneknek, hogy a civiljeit halomra gyilkolja a világ "legerkölcsösebb" hadserege.
