08. 29.
péntek
jelvény horogkereszt zászló világháború ország

Van egy európai ország, amely a mai napig tiltott önkényuralmi jelképet használ a légiereje több zászlóján

2025. augusztus 29. 20:25

A jelkép egyre több kellemetlenséget okoz az ország számára nemzetközi térben.

2025. augusztus 29. 20:25
null

A finn légierő több alakulatának zászlaján máig feltűnik a horogkereszt, jóllehet az ország jóval a náci Németország felemelkedése előtt, ősi szimbólumként vette használatba. A hadsereg most a jelen kor elvárásaihoz igazodva arra készül, hogy végleg elhagyja azokat a jelképeket, amelyek időről időre megütközést keltenek a nyugati szövetségesek körében – írta meg a Portfolio.

A parancsnokság lobogójáról a motívumot néhány éve, nagyobb hírverés nélkül már eltávolították, azonban egyes egységek zászlóin továbbra is látható, ami katonai rendezvényeken rendre meglepi a külföldi vendégeket.

„Használhattuk volna akár tovább ezt a zászlót, de néha kínos helyzetek állnak elő, amikor külföldi vendégek érkeznek. Talán bölcs döntés lenne haladni a korral” – mondta az YLE közszolgálati műsorszórónak csütörtökön Tomi Böhm, a Karelia Air Wing légvédelmi alakulat frissen kinevezett parancsnoka.

Fotó: Tommi Anttonen/Lehtikuva/AP

A hadsereg emellett közölte, hogy 2023-ban már elindult a légierő zászlóinak megújítása. A tervek szerint a lobogókon a jövőben sas jelenik meg. A cél az, hogy korszerűsítsék a zászlókon szereplő jelképeket úgy, hogy azok pontosabban fejezzék ki a légierő jelenlegi identitását.

A horogkereszt 1918-ban került a finn légierő jelképei közé, nem sokkal azután, hogy az ország kivívta függetlenségét az orosz uralom alól. Eric von Rosen svéd gróf az első katonai repülőgépet ajándékozta Finnországnak, rajta személyes jelvényével, a horogkereszttel. A kék horogkereszt fehér alapon 1918 és 1945 között nemzeti jelként díszítette a légierő valamennyi gépét, a második világháború után pedig a motívum megmaradt néhány zászlón, dekoráción és az akadémia jelvényében.

Nyitókép: Thierry Zoccolan / AFP

***

