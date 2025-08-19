Ft
08. 19.
kedd
háború elnök Donald Trump telefon Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij egyeztetés

Újabb részletek derültek ki Trump és Putyin hajnali telefonbeszélgetésről

2025. augusztus 19. 11:24

A két elnök egyeztetése mintegy 40 percig tartott.

2025. augusztus 19. 11:24
null

Megemelhetik az orosz és az ukrán küldöttség szintjét a közvetlen kétoldalú tárgyalásokon, erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója keddre virradóra az orosz sajtóval.

A tájékoztatás szerint 

a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat.

„Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek a említett közvetlen tárgyalásokon” – mondta Usakov.

Szoros kapcsolattartásban állapodtak meg

A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott, Trump tájékoztatta Putyint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőjével folytatott tárgyalások eredményéről.

Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében. 

A múlt pénteki alaszkai tárgyalással kapcsolatban 

Putyin köszönetet mondott a vendégszeretetért, a csúcs jó megszervezéséért és a találkozó során elért előrelépésért az ukrán válság békés rendezése felé.

A két elnök a moszkvai tájékoztatás szerint megállapodott a szoros kapcsolattartás folytatásában az ukrajnai és egyéb aktuális nemzetközi és kétoldalú kérdésekben.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

akkkkorki
2025. augusztus 19. 13:27
Örülök, hogy így közelednek egymás felé. Csak nehogy még hidegebb háború legyen a vége. Attól tartok a blankoltfaszúak bele pofáznak Zellert felhasználva ebbe a béke folyamatba.
Tiszafa
2025. augusztus 19. 12:04
Több csúcstalálkozót tartanak majd, mire aláírható eredmény lesz. Ez a béke nehéz szülés lesz. Mindkettejüknek óriási türelemre és toleranciára van szükségük a hosszantartó folyamat végéig. Ezt az ukrán területen folyó Nyugat-orosz proxy háborút nem lehet egy-két találkozóval lezárni.
Mich99
2025. augusztus 19. 11:54
Le kellett mosni a sok eu-s szart. 40 percig tartott...
UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 19. 11:41
Ez nesze semmi fogd meg a bulváromat részlet volt, tehát egy nagy semmi.
