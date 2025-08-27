Pandorfi halálkamion: Tíz éve történt a migrációs válság egyik legszörnyűbb tragédiája

2015. augusztus 27-én Ausztriában az A4-es autópálya mellett, a magyar határ közelében, egy kisteherautóhoz hívták a rendőröket, miután az hosszú ideje a leállósávban vesztegelt. A helyszínre érkező rendőrök szörnyű felfedezést tettek: az autóban 71 menekült holttestét találták meg. Később kiderült, hogy a menekültek Magyarország területén haltak meg egy nappal azelőtt, hogy Ausztriában megtalálták őket – idézte fel a pandorfi halálkamion történtét az ORF osztrák oldal.

A hatóságok később elkapták a bűnszervezet tagjait, akik 2015-ben több, mint 1200 közel-keleti migránst csempésztek Nyugat-Európába hasonló körülmények között.

Mivel a csempészek Magyrország területén terelték a kamionba a menekülteket, ezért Kecskeméten zajlott a tárgyalás. A bűnbandát egy afgán férfi vezette, de a tagok többsége bolgár állampolgár volt.

A vádiratból az derült ki, hogy 2015. augusztus 26-án hajnalban Mórahalom térségébe egy hűtőkamionba szállították be az 59 férfit, 8 nőt és 4 gyermeket. A migránsok iraki, szíriai, illetve afgán származásúak voltak. Vizet adtak a migránsoknak, majd bezárták a raktér ajtaját.

A szellőzés és ablak nélküli raktér 15 négyzetméter sem volt, ajtaját csak kívülről lehetett nyitni, emberek szállítására alkalmatlan volt.

A Kecskemétről a magyar-osztrák határ felé tartó hűtőkocsiban a migránsok a légszomj, túlmelegedés, kiszáradás miatt 30-40 perc elteltével dörömbölni, kiabálni kezdtek. Jelzésüket a vezető észlelte, de az elsőrendű vádlott azt az utasítást adta, hogy ne foglalkozzon a raktérbe zárt emberekkel, az ajtót ne nyissa ki, folytassa útját. A vádlottak tudták, hogy a hűtőkamionban nincs levegő. A migránsok kitartó dörömbölésére az elsőrendű vádlott a telefonban felindultan azt is mondta: a migránsok halálát akarja, és ha ez megtörténik, a negyedrendű vádlott Németországban tegye ki a holttesteket. A másodrendű vádlott pedig telefonon azt mondta a negyedrendűnek, hogy tegyen úgy, mintha nem is hallaná a raktérből kiszűrődő dörömbölést, a migránsok „dögöljenek meg”.

Az áldozatok halála a világítás és az oxigén hiánya, a nehézlégzés, a halálfélelem, a fejfájás miatt különösen gyötrelmes volt. Többségük másfél órán belül meghalt – közölte az ügyész.

A négy fő gyanúsítottat 2018 júniusában 25-25 év börtönbüntetésre ítélték. Egy évvel később a fellebbezési eljárásban életfogytiglani börtönbüntetést szabtak ki a fő elkövetőkre. Tíz másik vádlott négy és nyolc év közötti börtönbüntetést kapott.

Az ügy hatalmas nemzetközi megdöbbenést váltott ki, és messzemenő politikai következményekkel járt. Alig néhány nappal a dráma után elindult a menekültek nagy hulláma, és tízezrek indultak el Németország és más nyugati országok felé.

Nyitókép: ROLAND SCHLAGER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP