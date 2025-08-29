Nincs mire várni az elemző szerint: „A Nyugatnak már most biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek”

Erre vártak az ukránok: így reagált Trump a Kijev elleni orosz dróntámadásra
Az amerikai elnök nem volt meglepődve a Kijev ellen végrehajtott dróntámadáson.
Az aktuális háborús helyzetet stratégiai „zsákutcának” minősítette David Ignatius.
Ha Oroszország a közeljövőben nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe, „a Nyugatnak már most biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek”, a harci cselekmények lezárásától függetlenül – írja David Ignatius nemzetközi elemző a The Washington Post oldalán található cikkében.
David Ignatius az aktuális háborús helyzetet stratégiai „zsákutcának” véli, mivel Ukrajna európai szövetségeseivel együtt olyan békemegállapodásban érdekeltek, amely a jövőbeli biztonsági garanciákat is tartalmazna.
Az elemző továbbá azt is kiemelte, hogy véleménye szerint kudarcot vallottak Donald Trump közvetítői próbálkozásai Kijev és Moszkva között, ugyanakkor az Egyesült Államok teljes kivonulását a tárgyalási folyamatból szintén katasztrofális lépésnek tartja.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök nem volt meglepődve a Kijev ellen végrehajtott dróntámadáson.
Ignatius szerint akkor lehetne kijönni a „zsákutcából”, ha kiegyenlítődnének a két fél közötti nagy hatótávolságú hadviselés képességei.
Az elemző végül azt is leírta, hogy szerinte kétséges, hogy a Nyugatnak lesz elég bátorsága ahhoz, hogy elegendő nagy hatótávolságú fegyvert adjon Kijevnek Moszkva szimmetrikus bombázásához.
Ezt is ajánljuk a témában
A vasútvonal nehéztechnikai és a katonai személyzet Ukrajna nyugati régióiba történő szállítását teszi lehetővé.
Ebből kifolyólag ezért Ignatius sokkal reálisabb alternatívának tartja az úgynevezett „védelmi garanciák” biztosítását Kijev számára, amit már most meg kellene lépni vélemény szerint.
Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP