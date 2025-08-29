Nincs mire várni az elemző szerint: „A Nyugatnak már most biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek”

Ha Oroszország a közeljövőben nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe, „a Nyugatnak már most biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek”, a harci cselekmények lezárásától függetlenül – írja David Ignatius nemzetközi elemző a The Washington Post oldalán található cikkében.

David Ignatius az aktuális háborús helyzetet stratégiai „zsákutcának” véli, mivel Ukrajna európai szövetségeseivel együtt olyan békemegállapodásban érdekeltek, amely a jövőbeli biztonsági garanciákat is tartalmazna.

Az elemző továbbá azt is kiemelte, hogy véleménye szerint kudarcot vallottak Donald Trump közvetítői próbálkozásai Kijev és Moszkva között, ugyanakkor az Egyesült Államok teljes kivonulását a tárgyalási folyamatból szintén katasztrofális lépésnek tartja.