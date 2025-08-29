Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
David Ignatius Moszkva Ukrajna Oroszország

Nincs mire várni az elemző szerint: „A Nyugatnak már most biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek”

2025. augusztus 29. 11:44

Az aktuális háborús helyzetet stratégiai „zsákutcának” minősítette David Ignatius.

2025. augusztus 29. 11:44
null

Ha Oroszország a közeljövőben nem egyezik bele az ukrajnai háború befejezésébe, „a Nyugatnak már most biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek”, a harci cselekmények lezárásától függetlenül – írja David Ignatius nemzetközi elemző a The Washington Post oldalán található cikkében.

David Ignatius az aktuális háborús helyzetet stratégiai „zsákutcának” véli, mivel Ukrajna európai szövetségeseivel együtt olyan békemegállapodásban érdekeltek, amely a jövőbeli biztonsági garanciákat is tartalmazna.

Az elemző továbbá azt is kiemelte, hogy véleménye szerint kudarcot vallottak Donald Trump közvetítői próbálkozásai Kijev és Moszkva között, ugyanakkor az Egyesült Államok teljes kivonulását a tárgyalási folyamatból szintén katasztrofális lépésnek tartja.

Ezt is ajánljuk a témában

Ignatius szerint akkor lehetne kijönni a „zsákutcából”, ha kiegyenlítődnének a két fél közötti nagy hatótávolságú hadviselés képességei. 

Az elemző végül azt is leírta, hogy szerinte kétséges, hogy a Nyugatnak lesz elég bátorsága ahhoz, hogy elegendő nagy hatótávolságú fegyvert adjon Kijevnek Moszkva szimmetrikus bombázásához.

Ezt is ajánljuk a témában

Ebből kifolyólag ezért Ignatius sokkal reálisabb alternatívának tartja az úgynevezett „védelmi garanciák” biztosítását Kijev számára, amit már most meg kellene lépni vélemény szerint.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. augusztus 29. 13:00
Nem nyugszanak addig, amíg van élő ukri, közbe beszivárognak ukrilandba csendesen, végûl majd kapnak egy nagyot a pofájukra és meg lesznek sértődve. London- Párizs-Berlin tengely, majd tengődhetnek
Válasz erre
0
0
vezekere
2025. augusztus 29. 12:41
Mi az, hogy kell?! Milyen egyezmény vagy szerződés szerint?
Válasz erre
3
0
angie1
2025. augusztus 29. 12:34
Washington Post, lapozzunk! Szerintem a legjobb biztonsági garancia az lenne, ha Ukrajna nem létezne!
Válasz erre
4
0
kailniris
2025. augusztus 29. 12:11
Na még egy totál idióta: "Ignatius szerint akkor lehetne kijönni a „zsákutcából”, ha kiegyenlítődnének a két fél közötti nagy hatótávolságú hadviselés képességei. " Ez az, adjunk az ukránoknak 6000 atomtöltetet mi baj lehet...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!