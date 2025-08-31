Ft
08. 31.
vasárnap
Klaudia Tanner Bécs Moszkva NATO Ukrajna Oroszország Dmitrij Medvegyev Ausztria FPÖ

Moszkvából érkezett a selyemzsinór: most már Ausztria sincs biztonságban

2025. augusztus 31. 07:59

Újra kiakadt Dmitrij Medvegyev.

2025. augusztus 31. 07:59
Dmitrij Medvegyev

Semmi konkrét jel nem utal arra, hogy Ausztria NATO-tag szeretne lenni, ugyanakkor az országban nyitottá vált erről a vita, azt követően, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát – számolt be a hírről a Kronen Zeitung.

Jogilag azonban egy ilyen lépés ellentmondana az 1955-ben az alkotmányban rögzített „örökös semlegességnek”.

Az FPÖ, a legerősebb ellenzéki erő ragaszkodik ehhez, és elutasít minden NATO-közeledést.

Oroszország nem viccel

Ausztria NATO-csatlakozásának puszta elképzelése is felháborította Moszkvát. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese egyenesen azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország azonnal ellenintézkedéseket tesz, amennyiben Ausztria a NATO-hoz csatlakozik.

A hír hallatán Bécs rögvest behívta az orosz ügyvivőt, és visszautasította Medvegyev kijelentéseit.

Klaudia Tanner védelmi miniszter pedig megerősítette, hogy Ausztria semleges marad, és nem enged semmilyen zsarolásnak.

Nyitókép: Sefa Karacan / ANADOLU AGENCY / AFP

Obsitos Technikus
2025. augusztus 31. 08:26
Miért? Melyik NATO-tagállamot támadták meg eddig az oroszok?
red-bullshit
2025. augusztus 31. 08:22
Putyin 4 napra a Shanghai konferenciára utazott. Medvegyev ex Elnök úr, meg kicsit nosztalgiázhat addig.
pot_ember
2025. augusztus 31. 08:11
Ki zsarolja Ausztriát, az oroszok vagy a NATO? Mert ha az orosz zsarolásra gondolt annak engedett! Ha esetleg a NATO is zsarolja (hogy lépjen be) akkor nem engedett a zsarolásnak. Na most akkor mi is van?
gyzoltan-2
2025. augusztus 31. 08:09
"Újra kiakadt Dmitrij Medvegyev." A megnyilvánulásból is világosan lejön, hogy a zsidóság ukrajnai háborújának támogatói, nagyon kell hogy vigyázzák a mértéktartó orosz elnök egészséges egészségét, és hosszú életet kívánjanak neki..!
