Moszkvából érkezett a selyemzsinór: most már Ausztria sincs biztonságban

Semmi konkrét jel nem utal arra, hogy Ausztria NATO-tag szeretne lenni, ugyanakkor az országban nyitottá vált erről a vita, azt követően, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát – számolt be a hírről a Kronen Zeitung.

Jogilag azonban egy ilyen lépés ellentmondana az 1955-ben az alkotmányban rögzített „örökös semlegességnek”.

Az FPÖ, a legerősebb ellenzéki erő ragaszkodik ehhez, és elutasít minden NATO-közeledést.

Oroszország nem viccel

Ausztria NATO-csatlakozásának puszta elképzelése is felháborította Moszkvát. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese egyenesen azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország azonnal ellenintézkedéseket tesz, amennyiben Ausztria a NATO-hoz csatlakozik.

A hír hallatán Bécs rögvest behívta az orosz ügyvivőt, és visszautasította Medvegyev kijelentéseit.

Klaudia Tanner védelmi miniszter pedig megerősítette, hogy Ausztria semleges marad, és nem enged semmilyen zsarolásnak.