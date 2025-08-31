Moszkvából érkezett a selyemzsinór: most már Ausztria sincs biztonságban

Ez már a pofátlanság netovábbja: Magyarország után új országot pécézett ki magának Zelenszkij
Az ukrán elnök úgy érzi, joga van bárkit felszólítani.
Újra kiakadt Dmitrij Medvegyev.
Semmi konkrét jel nem utal arra, hogy Ausztria NATO-tag szeretne lenni, ugyanakkor az országban nyitottá vált erről a vita, azt követően, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát – számolt be a hírről a Kronen Zeitung.
Jogilag azonban egy ilyen lépés ellentmondana az 1955-ben az alkotmányban rögzített „örökös semlegességnek”.
Az FPÖ, a legerősebb ellenzéki erő ragaszkodik ehhez, és elutasít minden NATO-közeledést.
Ausztria NATO-csatlakozásának puszta elképzelése is felháborította Moszkvát. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese egyenesen azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország azonnal ellenintézkedéseket tesz, amennyiben Ausztria a NATO-hoz csatlakozik.
A hír hallatán Bécs rögvest behívta az orosz ügyvivőt, és visszautasította Medvegyev kijelentéseit.
Klaudia Tanner védelmi miniszter pedig megerősítette, hogy Ausztria semleges marad, és nem enged semmilyen zsarolásnak.
