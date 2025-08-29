Ft
Megérkezett az ultimátum: három európai nagyhatalom kopogtat Irán ajtaján

2025. augusztus 29. 06:38

Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről kötött megállapodást.

2025. augusztus 29. 06:38
Irán készen áll arra, hogy felújítsák a tárgyalásokat az atomprogramjáról a nyugati országokkal, ha tárgyalópartnerei jószándékot mutatnak – húzta alá Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Kaja Kallas európai uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek azután írt levelében, hogy három európai ország kezdeményezte az Irán elleni szankciók újraindítását az ENSZ-nél.

A brit, a német és a francia kormány azzal indokolta csütörtöki kezdeményezését, hogy Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről kötött többhatalmi megállapodást. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában elindított mechanizmus lehetővé teszi az Iránnal szembeni korábbi ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését.

A londoni külügyi tárca által csütörtök éjjel ismertetett közös háromhatalmi nyilatkozat szerint Irán semmiféle polgári felhasználási céllal nem tudja indokolni magas dúsítási szintű urániumkészleteinek felhalmozását, és az iráni nukleáris program így továbbra is egyértelmű fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra.

Aragcsi a levelében azt hangsúlyozta, kiegyensúlyozott és tisztességes tárgyalásokra van szükség, továbbá arra, hogy a felek elkerüljék az olyan lépéseket, amelyek veszélybe sodorják a tárgyalások sikerét. A miniszter egyúttal vitatta a három ország lépésének törvényességét, és úgy vélte, a mostani kezdeményezésnek nem lesz érdemi hatása.

Teherán többször hangsúlyozta, hogy atomprogramja békés célokat szolgál.

(MTI) 

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman

 

