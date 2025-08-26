Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború külügyminiszter Ausztrália antiszemita támadás nagykövetség Canberra Irán kiutasítás

Irán állhat az ausztrál antiszemita támadások mögött, kiutasították az országból a nagykövetét

2025. augusztus 26. 09:29

A háború óta ez az első eset, hogy Canberra egy vezető diplomatát kitoloncol.

2025. augusztus 26. 09:29
null

Kiutasították Irán ausztráliai nagykövetét, miután hírszerzési források szerint az iráni kormány áll az országban tavaly végrehajtott két antiszemita támadás mögött.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be kedden reggel, hogy az ausztrál belföldi hírszerzés, az Ausztrál Biztonsági Hírszerző Szervezet (ASIO) felfedte: az iráni kormány áll a decemberben a melbourne-i Addas Israel zsinagóga, illetve októberben egy Sydney-i zsinagóga elleni támadás mögött.

A kormányfő jelezte, hogy 

a teheráni ausztrál nagykövetség fölfüggesztette működését, és minden diplomata biztonságban van egy harmadik országban.

Az iráni nagykövetet és a nagykövetség három másik munkatársát persona non gratának nyilvánították, és hét napon belül el kell hagyniuk az országot.

Ez az első alkalom Ausztrália háború utáni időszakában, hogy Canberra kiutasított egy nagykövetet – nyilatkozta Penny Wong ausztrál külügyminiszter, aki azonban megjegyzete, hogy Ausztrália továbbra is fenntart bizonyos diplomáciai csatornákat Teheránnal. Egyben arra kérte az ausztrálokat, hogy ne utazzanak Iránba, és felszólította a perzsa államban tartózkodó összes ausztrált, hogy lehetőség szerint azonnal hagyják el az országot.

(MTI)

Nyitókép: AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2025. augusztus 26. 11:19
zsidók nélkül nem lenne antiszemitizmus.
Válasz erre
0
0
astra04
2025. augusztus 26. 10:50
Helyes.
Válasz erre
1
0
Nagyvakond
2025. augusztus 26. 10:48
Nekem aszonták a piacon csirkenyakért sorban állva, hogy nem Irán, hanem Irén. Az a nő mindenre képes!
Válasz erre
0
0
herden100
•••
2025. augusztus 26. 09:45 Szerkesztve
🤗 szentkoronaradio.com/blog/tag/benjamin-netanjahu/ IRODALOM: szentkoronaradio.com/blog/2025/08/25/osszezavarodtak-a-jog-harcosai-nem-jo-az-eu-antiszemitizmus-koordinatora-mert-tamogatja-izraelt/ ui: Makom Echad. Már mondtam sokszor. Itt már nincs dolgom.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!