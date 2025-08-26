Irán állhat az ausztrál antiszemita támadások mögött, kiutasították az országból a nagykövetét

Kiutasították Irán ausztráliai nagykövetét, miután hírszerzési források szerint az iráni kormány áll az országban tavaly végrehajtott két antiszemita támadás mögött.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be kedden reggel, hogy az ausztrál belföldi hírszerzés, az Ausztrál Biztonsági Hírszerző Szervezet (ASIO) felfedte: az iráni kormány áll a decemberben a melbourne-i Addas Israel zsinagóga, illetve októberben egy Sydney-i zsinagóga elleni támadás mögött.

A kormányfő jelezte, hogy

a teheráni ausztrál nagykövetség fölfüggesztette működését, és minden diplomata biztonságban van egy harmadik országban.

Az iráni nagykövetet és a nagykövetség három másik munkatársát persona non gratának nyilvánították, és hét napon belül el kell hagyniuk az országot.

Ez az első alkalom Ausztrália háború utáni időszakában, hogy Canberra kiutasított egy nagykövetet – nyilatkozta Penny Wong ausztrál külügyminiszter, aki azonban megjegyzete, hogy Ausztrália továbbra is fenntart bizonyos diplomáciai csatornákat Teheránnal. Egyben arra kérte az ausztrálokat, hogy ne utazzanak Iránba, és felszólította a perzsa államban tartózkodó összes ausztrált, hogy lehetőség szerint azonnal hagyják el az országot.

(MTI)

Nyitókép: AFP