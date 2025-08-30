Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kitoloncolás Lengyelország tiltólista ukrán állampolgár

Lecsaptak a határőrök: tizenöt ukrán állampolgár került azonnal tiltólistára Lengyelországban

2025. augusztus 30. 17:54

A kitoloncolás mellett az ukrán állampolgároknak 5–10 évre tilos belépniük az ország területére.

2025. augusztus 30. 17:54
null

Lengyelország tizenöt ukrán állampolgárt utasított ki az országból, mert – az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint – veszélyt jelentettek a közbiztonságra és a közrendre. A lengyel határőrség közlése szerint az érintetteket korábban többször elítélték különböző bűncselekmények miatt.

A kitoloncolás mellett az ukrán állampolgároknak 5–10 évre tilos belépniük Lengyelország területére.

A lengyel belügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Varsó nyitott a külföldiek felé, ugyanakkor a tárca semmilyen formában nem tolerálja a bűncselekményeket, és szigorúan fellép a közbiztonságot veszélyeztető személyekkel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép/pravda.com.ua

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!