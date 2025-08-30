Lecsaptak a határőrök: tizenöt ukrán állampolgár került azonnal tiltólistára Lengyelországban

Ukrajna nem aprózza el: kivetették a hálójukat Lengyelországra, elképesztő módon befolyásolnák a lakosságot
Természetesen Orbán Viktorral riogatnak.
A kitoloncolás mellett az ukrán állampolgároknak 5–10 évre tilos belépniük az ország területére.
Lengyelország tizenöt ukrán állampolgárt utasított ki az országból, mert – az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint – veszélyt jelentettek a közbiztonságra és a közrendre. A lengyel határőrség közlése szerint az érintetteket korábban többször elítélték különböző bűncselekmények miatt.
A kitoloncolás mellett az ukrán állampolgároknak 5–10 évre tilos belépniük Lengyelország területére.
A lengyel belügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Varsó nyitott a külföldiek felé, ugyanakkor a tárca semmilyen formában nem tolerálja a bűncselekményeket, és szigorúan fellép a közbiztonságot veszélyeztető személyekkel szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Természetesen Orbán Viktorral riogatnak.
Nyitókép: Képernyőkép/pravda.com.ua