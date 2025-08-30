Lecsaptak a határőrök: tizenöt ukrán állampolgár került azonnal tiltólistára Lengyelországban

Lengyelország tizenöt ukrán állampolgárt utasított ki az országból, mert – az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint – veszélyt jelentettek a közbiztonságra és a közrendre. A lengyel határőrség közlése szerint az érintetteket korábban többször elítélték különböző bűncselekmények miatt.

A kitoloncolás mellett az ukrán állampolgároknak 5–10 évre tilos belépniük Lengyelország területére.

A lengyel belügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Varsó nyitott a külföldiek felé, ugyanakkor a tárca semmilyen formában nem tolerálja a bűncselekményeket, és szigorúan fellép a közbiztonságot veszélyeztető személyekkel szemben.