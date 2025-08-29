Ft
radar rendszer háború Uralvagonzav UVZ lőszer szupertank Ukrajna drón védelem

Készül az orosz szupertank, ha bevetik, Ukrajna szörnyű csapásokra számíthat

2025. augusztus 29. 18:42

A korszerű digitális tűzvezetés révén minden időjárási körülmény között pontosabban célozhatnak, drónokkal, műholdakkal és tüzérséggel osztanak meg adatokat valós időben.

2025. augusztus 29. 18:42
null

Az orosz Uralvagonzavod (UVZ) cég új fejlesztéseket jelentett be a páncélos haditechnikában, a célja, hogy megteremtse a jövő szupertankjainak az alapjait. Az aktív védelmi rendszerektől a hibrid hajtásig számos újítás készül – írja a Világgazdaság. 

A most zajló fejlesztések nem csupán a jelenlegi háborús igényekre reagálnak, hanem olyan technológiai alapokat teremtenek, amelyek évtizedekre meghatározzák az orosz páncélos ipar irányát. Ha időben elkészül ez a titkos fegyver, akkor akár még az orosz–ukrán háborúban is bevethetik.

Az évtizedekre előre mutató fejlesztések több területet érintenek. 

A jövő szupertankjainak védelmét például a legújabb aktív védelmi rendszerek erősítik, melyek radarok és érzékelők segítségével képesek automatikusan megsemmisíteni a beérkező lövedékeket. 

Ehhez társul a kompozit anyagokból épített, kombinált páncélzat, amely a klasszikus acélt kerámia és reaktív elemekkel ötvözi.

A fegyverzetben is várható előrelépés: a nagyobb kaliberű lövegek mellett irányított, „okos lőszerek” és drónok ellen kifejlesztett eszközök kerülhetnek a harckocsikba. Az elektronikai rendszerek fejlesztése legalább ilyen hangsúlyos. A korszerű digitális tűzvezetés révén a szupertankok minden időjárási körülmény között pontosabban célozhatnak, miközben 

egyre inkább integrálódnak a hálózatközpontú hadviselésbe: drónokkal, műholdakkal és tüzérséggel osztanak meg adatokat valós időben.

 Emellett saját diagnosztikai rendszerekkel rendelkezhetnek, amelyek folyamatosan jelzik a meghibásodásokat, egyszerűbbé téve a karbantartást.

Az erősebb dízelmotorok mellett megjelentek a hibrid és részben elektromos megoldások kutatásai, amelyek nemcsak hatékonyabbak, hanem halkabbak is, így nehezebb őket felderíteni; a futóműveket úgy tervezik, hogy nagyobb sebességet és jobb terepjáró képességet biztosítsanak, miközben kevesebb karbantartást igényelnek.

A legmerészebb elképzelések pedig a robotizációhoz kapcsolódnak. 

Az orosz mérnökök hosszabb távon részben vagy teljesen pilóta nélküli harckocsikban gondolkodnak, amelyek mesterséges intelligencia segítségével képesek célokat felismerni, veszélyt jelezni vagy éppen optimális útvonalat választani. 

Nyitóképünkön: Orosz páncélozott harci járművek felvonulása a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én. Jurij Kocsetkov, MTI/MTVA

 

 

Interista
2025. augusztus 29. 20:28
Ha eddig nem lett volna Oroszország szuperhatalom, akkor most az lesz. Fejlesztik védekező és támadó képességeiket. A NATO fasorban nem lesz hozzájuk képest. Csak őrizzék meg hidegvérűket és ne darálják be Európát. Béke, Peace, Mir
Agricola
2025. augusztus 29. 20:07
Egyenlőre az a helyzet, hogy a páncéltörő fegyverek hatékonysága nagyon erős. A II. Világháború nagy áttöréseit éppen a páncélos fegyvernem nagyarányú bevetése tette lehetővé. Napjainkban Ukrajnában ilyen hadműveleteket nem látunk éppen azért, mert a modern hatékony páncéltörő fegyverek képesek elfojtani a nagy páncélos egységek támadásait.
jetilovag
2025. augusztus 29. 19:56
zselét meg a haverjait kéne ursuláékkal együtt bevetni a fővonalba!........
jetilovag
2025. augusztus 29. 19:52
a medve ..nem játék....a ruszkik nem hülyék!.....gyorsan tanulnak és a következmény súlyos.........a fukrányokra..meg a nátóra nézve..is!...mig-47, su-75.........a ruszkikat nem lehet megverni a saját területükön!.......orosz-magyar határ!
