Készül az orosz szupertank, ha bevetik, Ukrajna szörnyű csapásokra számíthat

A most zajló fejlesztések nem csupán a jelenlegi háborús igényekre reagálnak, hanem olyan technológiai alapokat teremtenek, amelyek évtizedekre meghatározzák az orosz páncélos ipar irányát. Ha időben elkészül ez a titkos fegyver, akkor akár még az orosz–ukrán háborúban is bevethetik.

Az évtizedekre előre mutató fejlesztések több területet érintenek.

A jövő szupertankjainak védelmét például a legújabb aktív védelmi rendszerek erősítik, melyek radarok és érzékelők segítségével képesek automatikusan megsemmisíteni a beérkező lövedékeket.

Ehhez társul a kompozit anyagokból épített, kombinált páncélzat, amely a klasszikus acélt kerámia és reaktív elemekkel ötvözi.

A fegyverzetben is várható előrelépés: a nagyobb kaliberű lövegek mellett irányított, „okos lőszerek” és drónok ellen kifejlesztett eszközök kerülhetnek a harckocsikba. Az elektronikai rendszerek fejlesztése legalább ilyen hangsúlyos. A korszerű digitális tűzvezetés révén a szupertankok minden időjárási körülmény között pontosabban célozhatnak, miközben

egyre inkább integrálódnak a hálózatközpontú hadviselésbe: drónokkal, műholdakkal és tüzérséggel osztanak meg adatokat valós időben.

Emellett saját diagnosztikai rendszerekkel rendelkezhetnek, amelyek folyamatosan jelzik a meghibásodásokat, egyszerűbbé téve a karbantartást.

Az erősebb dízelmotorok mellett megjelentek a hibrid és részben elektromos megoldások kutatásai, amelyek nemcsak hatékonyabbak, hanem halkabbak is, így nehezebb őket felderíteni; a futóműveket úgy tervezik, hogy nagyobb sebességet és jobb terepjáró képességet biztosítsanak, miközben kevesebb karbantartást igényelnek.

A legmerészebb elképzelések pedig a robotizációhoz kapcsolódnak.

Az orosz mérnökök hosszabb távon részben vagy teljesen pilóta nélküli harckocsikban gondolkodnak, amelyek mesterséges intelligencia segítségével képesek célokat felismerni, veszélyt jelezni vagy éppen optimális útvonalat választani.

Nyitóképünkön: Orosz páncélozott harci járművek felvonulása a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én. Jurij Kocsetkov, MTI/MTVA