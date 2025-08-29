Készül az orosz szupertank, ha bevetik, Ukrajna szörnyű csapásokra számíthat

Az orosz hadsereg a magyar haderő által is használt szupertankokat kaparintott meg
A mérnökeik tanulmányozni kezdték a tankot, és tanulságos következtetésekre jutottak.
A korszerű digitális tűzvezetés révén minden időjárási körülmény között pontosabban célozhatnak, drónokkal, műholdakkal és tüzérséggel osztanak meg adatokat valós időben.
Az orosz Uralvagonzavod (UVZ) cég új fejlesztéseket jelentett be a páncélos haditechnikában, a célja, hogy megteremtse a jövő szupertankjainak az alapjait. Az aktív védelmi rendszerektől a hibrid hajtásig számos újítás készül – írja a Világgazdaság.
A most zajló fejlesztések nem csupán a jelenlegi háborús igényekre reagálnak, hanem olyan technológiai alapokat teremtenek, amelyek évtizedekre meghatározzák az orosz páncélos ipar irányát. Ha időben elkészül ez a titkos fegyver, akkor akár még az orosz–ukrán háborúban is bevethetik.
Az évtizedekre előre mutató fejlesztések több területet érintenek.
A jövő szupertankjainak védelmét például a legújabb aktív védelmi rendszerek erősítik, melyek radarok és érzékelők segítségével képesek automatikusan megsemmisíteni a beérkező lövedékeket.
Ehhez társul a kompozit anyagokból épített, kombinált páncélzat, amely a klasszikus acélt kerámia és reaktív elemekkel ötvözi.
A fegyverzetben is várható előrelépés: a nagyobb kaliberű lövegek mellett irányított, „okos lőszerek” és drónok ellen kifejlesztett eszközök kerülhetnek a harckocsikba. Az elektronikai rendszerek fejlesztése legalább ilyen hangsúlyos. A korszerű digitális tűzvezetés révén a szupertankok minden időjárási körülmény között pontosabban célozhatnak, miközben
egyre inkább integrálódnak a hálózatközpontú hadviselésbe: drónokkal, műholdakkal és tüzérséggel osztanak meg adatokat valós időben.
Emellett saját diagnosztikai rendszerekkel rendelkezhetnek, amelyek folyamatosan jelzik a meghibásodásokat, egyszerűbbé téve a karbantartást.
Az erősebb dízelmotorok mellett megjelentek a hibrid és részben elektromos megoldások kutatásai, amelyek nemcsak hatékonyabbak, hanem halkabbak is, így nehezebb őket felderíteni; a futóműveket úgy tervezik, hogy nagyobb sebességet és jobb terepjáró képességet biztosítsanak, miközben kevesebb karbantartást igényelnek.
A legmerészebb elképzelések pedig a robotizációhoz kapcsolódnak.
Az orosz mérnökök hosszabb távon részben vagy teljesen pilóta nélküli harckocsikban gondolkodnak, amelyek mesterséges intelligencia segítségével képesek célokat felismerni, veszélyt jelezni vagy éppen optimális útvonalat választani.
Nyitóképünkön: Orosz páncélozott harci járművek felvonulása a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én. Jurij Kocsetkov, MTI/MTVA