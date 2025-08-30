Ft
Itt a szuperfegyverek csatája: összecsapott egymással az ukrán Neptun és az orosz Iszkander! (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 07:13

A győztes találatot felvétel is igazolja.

Először került dokumentálásra egy ukrán R-360 Neptun szárazföldi rakéta indítóra mért sikeres találat. A lövést az orosz erők egy Iszkander-nagy hatótávolságú rakétával adták le – olvasható a Status-6 X-bejegyzésében.

Az orosz Iszkander az ukrán rakétaindítótól pár méterre csapódott be, azonban a robbanás ereje begyújtotta az ukrán fegyver indítómotorjait, ami így lángokba borult.

A Neptun ezután – a videón is jól látható módon – nagy füsttel égett. Bár a felvételen a fegyver roncsai nem láthatóak, de a füst mértékéből és a becsapódás erejéből következtethetni lehet arra, hogy használhatatlan módon megrongálódott az ukrán Neptun.

Nyitókép: X / Status-6

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
stormy
2025. augusztus 30. 07:29
"Az orosz Iszkander az ukrán rakétaindítótól pár méterre csapódott be, azonban a robbanás ereje begyújtotta az ukrán fegyver indítómotorjait, ami így lángokba borult." de.. basszátok meg... az iskander.ben 700k robbaóanyag van. ha 200méterre is csapódik be ott nem nö fű többé.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 30. 07:27
Mióta “ukrán” a Neptun???
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2025. augusztus 30. 07:19
Ez az első, várjuk a többit is
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!