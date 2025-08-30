Itt a szuperfegyverek csatája: összecsapott egymással az ukrán Neptun és az orosz Iszkander! (VIDEÓ)

Az orosz Iszkander az ukrán rakétaindítótól pár méterre csapódott be, azonban a robbanás ereje begyújtotta az ukrán fegyver indítómotorjait, ami így lángokba borult.

A Neptun ezután – a videón is jól látható módon – nagy füsttel égett. Bár a felvételen a fegyver roncsai nem láthatóak, de a füst mértékéből és a becsapódás erejéből következtethetni lehet arra, hogy használhatatlan módon megrongálódott az ukrán Neptun.

The first documented Russian strike on the Ukrainian road-mobile launcher of R-360 Neptune cruise missiles.



Russian Iskander ballistic missile landed several meters from the launcher, causing the ignition of Neptune's starter motor.



The launcher can be seen firing a Neptune…

