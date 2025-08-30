Itt a szuperfegyverek csatája: összecsapott egymással az ukrán Neptun és az orosz Iszkander! (VIDEÓ)

Az egyik balti állam küldene katonákat Ukrajnába
„Valószínűleg mi, litvánok tudjuk a legjobban, mi történhet, amikor senki sem támogat minket vagy nincsenek barátaink” – közölte a litván vezérkari főnök.
A győztes találatot felvétel is igazolja.
Először került dokumentálásra egy ukrán R-360 Neptun szárazföldi rakéta indítóra mért sikeres találat. A lövést az orosz erők egy Iszkander-nagy hatótávolságú rakétával adták le – olvasható a Status-6 X-bejegyzésében.
Az orosz Iszkander az ukrán rakétaindítótól pár méterre csapódott be, azonban a robbanás ereje begyújtotta az ukrán fegyver indítómotorjait, ami így lángokba borult.
A Neptun ezután – a videón is jól látható módon – nagy füsttel égett. Bár a felvételen a fegyver roncsai nem láthatóak, de a füst mértékéből és a becsapódás erejéből következtethetni lehet arra, hogy használhatatlan módon megrongálódott az ukrán Neptun.
Nyitókép: X / Status-6
