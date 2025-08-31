Greta Thunberg újra Gázába tart – Izrael szerint ez csak a „celebek szelfihajója”

Greta Thunberg svéd klímaaktivista vasárnap ismét útnak indult Barcelonából társaival a Gázai övezet felé, egy segélyszállító flottilla részeként. A Sky News beszámolója szerint

a több tucat hajóból álló konvoj 44 ország több száz aktivistáját szállítja, akik azt szeretnék elérni, hogy Izrael engedje át őket a Gáza körüli tengeri blokádon.

Ez már a második próbálkozásuk: júniusban az izraeli partiőrség állította meg hajójukat, és a Hamász október 7-i vérengzéséről szóló filmet vetített le nekik.

Az izraeli külügyminisztérium akkor a flottillát „celebek szelfihajójának” nevezte, amelynek utasait „hazaküldik”.

Izrael azóta is bírálja a kezdeményezést, antiszemitizmussal vádolva a szervezőket. Greta Thunberg ezt határozottan visszautasította: „Nem antiszemitizmus azt mondani, hogy nem szabad embereket bombázni, hogy senkinek nem szabad megszállás alatt élnie, és hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz és a méltósághoz” – mondta a Sky News-nak. Hozzátette: „Rettegve nézem, hogy a világon már nincs együttérzés a többségben. Kanapén ülve nézik a népirtást.”

Az izraeli kormány tagadja a népirtás vádját, és hangsúlyozza: engedélyezik és megkönnyítik a segélyek bejutását Gázába.

Az IDF közleménye szerint a háború kezdete óta több mint kétmillió tonna segély érkezett az övezetbe, az elmúlt hónapokban pedig mintegy 9000 szállítmány lépte át a határt.

Thunberg ugyanakkor azt reméli, hogy akciójuk szimbolikus segítséget jelenthet, és hozzájárulhat egy humanitárius folyosó megnyitásához. „Reményt és szolidaritást akarunk küldeni a gázai embereknek, egyértelműen jelezve, hogy a világ nem felejtette el őket” – fogalmazott.