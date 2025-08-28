Ft
Brüsszelből barátság kőolajvezeték Európai Bizottságnak veszély

Bicskanyitogató nyilatkozat Brüsszelből: Magyarország energiaellátása egy percre sem került veszélybe

2025. augusztus 28. 16:37

Volt pár érdekes szava az Európai Bizottságnak a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról.

2025. augusztus 28. 16:37
null

Csütörtöki sajtótájékoztatójában az Európai Bizottság (EB) a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra is reagált.

Az EB szerint Magyarország energiaellátása egy percre sem került veszélybe.

A bizottság szerint hazánknak elég stratégiai tartaléka volt ahhoz, hogy átvészelje a támadást, ezért az aggodalom felesleges volt. Brüsszel egyértelművé tette, hogy az orosz kőolajtól való elfüggetlenedés stratégiai cél, illetve rövidtávú biztosításnak nevezte azt.

Ezen kívül a bizottság szóvivője igyekezett megnyugtatni hazánk, illetve Szlovákia képviselőit is azzal, hogy az energiaellátás biztosítása az Európai Unió közös felelőssége. 

A Bizottság januárban írásban vállalt kötelezettséget az energiaellátás védelmére, és ezzel a kötelezettségvállalással összhangban most is aktívan együttműködik a tagállamokkal

– mondta az EB képviselője.

Brüsszel rendszeresen egyeztet ukrán partnereivel is, és az energiaellátás fenntartását minden tárgyalás során előtérbe helyezik

– egészítette ki a nyilatkozatát a szóvivő.

Nyitókép: CHRISTOPHE SIMON / AFP

***

 

 

Arisztokrata
2025. augusztus 28. 17:07
Hörögnek a zsarnokok.
Emzeperix
2025. augusztus 28. 17:07
Lefordítom: Amikor télen nem lesz fűtés akkor majd 10szeres áron fogunk tudni adni. Eközben pedig a gondolat. Jó ez így ha szarlesz a magyaroknak mert akkor tavasszal a tiszára szavaznak.
Csubszi
2025. augusztus 28. 16:50
A brüsszeli disznók logikája eszerint az, hogy, majd ha teljesen elfogy az olajunk, akkor szóljunk! Jellemzően megint nem a megelőzés, hanem az utólagos kapkodás a taktikájuk! Na ez vitte csődbe Európát is- a tehetségtelen, senkiházi majmok!
Obsitos Technikus
2025. augusztus 28. 16:49
"az energiaellátás biztosítása az Európai Unió közös felelőssége" Az anyátok tetves hoholnyaló pitchája az. Az energia tagállami hatáskör.
