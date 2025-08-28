Bicskanyitogató nyilatkozat Brüsszelből: Magyarország energiaellátása egy percre sem került veszélybe

Az EB szerint Magyarország energiaellátása egy percre sem került veszélybe.

A bizottság szerint hazánknak elég stratégiai tartaléka volt ahhoz, hogy átvészelje a támadást, ezért az aggodalom felesleges volt. Brüsszel egyértelművé tette, hogy az orosz kőolajtól való elfüggetlenedés stratégiai cél, illetve rövidtávú biztosításnak nevezte azt.

Ezen kívül a bizottság szóvivője igyekezett megnyugtatni hazánk, illetve Szlovákia képviselőit is azzal, hogy az energiaellátás biztosítása az Európai Unió közös felelőssége.

A Bizottság januárban írásban vállalt kötelezettséget az energiaellátás védelmére, és ezzel a kötelezettségvállalással összhangban most is aktívan együttműködik a tagállamokkal

– mondta az EB képviselője.

Brüsszel rendszeresen egyeztet ukrán partnereivel is, és az energiaellátás fenntartását minden tárgyalás során előtérbe helyezik

– egészítette ki a nyilatkozatát a szóvivő.

