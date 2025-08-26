Az eurovíziós dalfesztivál már nagyon várja Magyar Péter győzelmét

Az Európai Szolidaritási Testület híreivel foglalkozó Instagram-oldal bejegyzése szerint Magyarország potenciálisan visszatérhet az Eurovíziós Dalfesztiválra, amennyiben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és pártja győzelmet arat a 2026. áprilisi országgyűlési választásokon.

Magyar Péter korábban egy fórumon kijelentette, hogy támogatná Magyarország újbóli részvételét a versenyen. Az ESC News Instagram-posztja optimista hangvételű, és a szervezet üdvözli Magyar Péter szándékát, aki korábban egy kérdésre válaszolva elmondta, ha rajta múlna, akkor Magyarország újra részt venne a dalfesztiválon.

Magyarország legutóbb 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, amikor Pápai Joci képviselte az országot „Az én apám” című dalával.