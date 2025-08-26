Az eurovíziós dalfesztivál már nagyon várja Magyar Péter győzelmét

Robbant a bomba! A trágár kifakadás után összeállhat az Eurovízió két nembináris művésze! (VIDEÓ)
Tűkön ülve várjuk a közös szerzeményt!
Szerintük, ha az ellenzék nyer, akkor Magyarország visszatér a verseny mezőnyébe.
Az Európai Szolidaritási Testület híreivel foglalkozó Instagram-oldal bejegyzése szerint Magyarország potenciálisan visszatérhet az Eurovíziós Dalfesztiválra, amennyiben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és pártja győzelmet arat a 2026. áprilisi országgyűlési választásokon.
Magyar Péter korábban egy fórumon kijelentette, hogy támogatná Magyarország újbóli részvételét a versenyen. Az ESC News Instagram-posztja optimista hangvételű, és a szervezet üdvözli Magyar Péter szándékát, aki korábban egy kérdésre válaszolva elmondta, ha rajta múlna, akkor Magyarország újra részt venne a dalfesztiválon.
Magyarország legutóbb 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, amikor Pápai Joci képviselte az országot „Az én apám” című dalával.
Ahogy hallom, egy nembináris nyerte a hipergagyi nótaversenyt.
Az Eurovíziós Dalfesztivált az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) szervezi évente, a rendezvény a kritikusai szerint
a woke-ideológia egyik legnagyobb propaganda eseménye.
2014-ben Thomas Neuwirth, művésznevén Conchita Wurst nyerte a versenyt, míg 2024-ben a svájci Nemo, aki nembináris előadóként lépett fel, diadalmaskodott, de a résztvevők között okkultista és sátánista „zenészek” is feltűntek az elmúlt években, mint az Írországot képviselő Bambie Thug, aki amellett, hogy sátánista, még palesztin-párti is. A rendezvényeket az elmúlt években a woke-ideológia ünneplése, a Izrael-ellenesség és az ukrán pártiság hatotta át.
