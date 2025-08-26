Ft
Eurovíziós Dalfesztivál Magyar Péter

Az eurovíziós dalfesztivál már nagyon várja Magyar Péter győzelmét

2025. augusztus 26. 17:28

Szerintük, ha az ellenzék nyer, akkor Magyarország visszatér a verseny mezőnyébe.

2025. augusztus 26. 17:28
null

Az Európai Szolidaritási Testület híreivel foglalkozó Instagram-oldal bejegyzése szerint Magyarország potenciálisan visszatérhet az Eurovíziós Dalfesztiválra, amennyiben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és pártja győzelmet arat a 2026. áprilisi országgyűlési választásokon.

Magyar Péter korábban egy fórumon kijelentette, hogy támogatná Magyarország újbóli részvételét a versenyen. Az ESC News Instagram-posztja optimista hangvételű, és a szervezet üdvözli Magyar Péter szándékát, aki korábban egy kérdésre válaszolva elmondta, ha rajta múlna, akkor Magyarország újra részt venne a dalfesztiválon. 

Magyarország legutóbb 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, amikor Pápai Joci képviselte az országot „Az én apám” című dalával.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Hont András

Idézőjel

Ennek örömére akkor a következő Euróvíziót rendezhetik Gázában vagy Iránban

Ahogy hallom, egy nembináris nyerte a hipergagyi nótaversenyt.

Eurovízió: a woke torzszülöttek versenye

Az Eurovíziós Dalfesztivált az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) szervezi évente, a rendezvény a kritikusai szerint

a woke-ideológia egyik legnagyobb propaganda eseménye.

2014-ben Thomas Neuwirth, művésznevén Conchita Wurst nyerte a versenyt, míg 2024-ben a svájci Nemo, aki nembináris előadóként lépett fel, diadalmaskodott, de a résztvevők között okkultista és sátánista „zenészek” is feltűntek az elmúlt években, mint az Írországot képviselő Bambie Thug, aki amellett, hogy sátánista, még palesztin-párti is. A rendezvényeket az elmúlt években a woke-ideológia ünneplése, a Izrael-ellenesség és az ukrán pártiság hatotta át. 

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

billysparks
2025. augusztus 26. 19:31
Ha MaPöti megnyeri a választásokat, Suna indul a magyar Himnusszal.
billysparks
2025. augusztus 26. 19:29
Egy jó Krúbi vagy Azahriah hiányzik onnan.
google-2
2025. augusztus 26. 18:49
Énekeljen és akkor nyerhet az Európai Ízléstelenségi Vízión!
szocske74
2025. augusztus 26. 18:30
Nagy lenne a tülekedés a lehetséges magyar indulók között. Ott lenne kurbli, (kala)majka, a karibi p.csa, stb.
