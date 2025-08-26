Ft
Amerikai lap tudósított Magyarországról: a magyar fiatalok vagy Brüsszelt utálják, vagy betanult panaszokat ismételnek

2025. augusztus 26. 11:46

A National Review is tudósított az MCC Fesztről, ahol találkoztak Orbán Viktort támogató és ellenző fiatalokkal is. A cikk megállapítja, hogy akik ellenzik a Fideszt, azok sem kifejezetten lelkesednek az alternatíváért.

2025. augusztus 26. 11:46
null

A National Review amerikai konzervatív lap tudósítója az MCC Feszten járt, és sok fiatal szavazóval beszélgetett arról, hogy mit gondolnak Orbán Viktorról és a Fideszről. A lap arról számolt be, hogy ugyan a fesztivál konzervatív előadókat vonultatott fel, de a riporter által megkérdezettek legalább fele nem támogatta a magyar kormányt. 

Az amerikai újságírót elsősorban az érdekelte, hogy mivel indokolja egy fiatal a támogatását vagy éppen az ellenérzését a kormányzat iránt. 

A támogatók

A tudósító a több napos kérdezősködés során azt tapasztalta, hogy a támogatói oldal egyik legnagyobb érve Orbán Viktor mellett a migrációs politika. Egy csoport fiatal lány arról beszélt a riporternek, hogy ha késő este sétálnak Budapesten, akkor nem kell aggódniuk, mert nincsenek ott külföldi fiatal férfiak, akik utánuk leskelődnek. Az egyikük elmondta, hogy egy nemrégiben Párizsba tett utazás során rájött, hogy ott vannak olyan területek, ahová a nők nem merik betenni a lábukat.

 „Magyarország Magyarország, de Európa Afganisztán” 

– magyarázta.

A lap szerint az „Orbánt támogató magyarok úgy látják, hogy országukat a brüsszeli uralkodó osztály keményen bünteti, sőt célba veszi azért, mert gyakorolja önrendelkezési jogát és védi a hagyományos értékeket”. 

A cikk szerint Magyarországon „Brüsszel” valami olyasmit jelent, mint a „progresszív mélyállam”. 

Arról is beszámolt, hogy arra a kérdésre, hogy Orbánnak milyen új politikát kellene folytatnia, a fiatal támogatói többsége csak vállat vont és azt mondta: „Semmit. Nagyon kedvelem.” Többen úgy gondolták, hogy az ország emelkedő pályán van, különösen a nem is olyan távoli kommunista évekhez képest.

A beszámoló szerint néhányan homályosan utaltak a rossz infrastruktúrára, megjegyezve, hogy az utakat javítani kell, az orvosi rendelésekre való várakozási időt rövidíteni kell, és néhány épület Budapesten kívül romos állapotban van – de ahelyett, hogy Orbánt vagy a Fidesz pártját kritizálták volna, „Brüsszelt” okolták azért, hogy visszatartja a problémák megoldására fordítható forrásokat.

Az ellenoldal

A tudósító a cikk második felében beszámol az ellenzéki fiatalokkal való beszélgetéseiről is. A szerző megjegyzi: a panaszok annyira hasonlítottak egymásra, mintha megírták volna őket: „Sokan azt mondták, hogy a tanárokat (beleértve az egyetemi oktatókat is) rosszul fizetik, az orvosok általában nem segítőkészek, a munkák nem fizetnek jól, és mindenhol kátyúk vannak” – olvasható a National Review oldalán. 

Arról is beszámolt, hogy sokan csak morogtak vagy forgatták a szemüket a miniszterelnök neve hallatán, de sok esetben nem akartak nyilatkozni. 

Arra is rámutat a szerző, hogy a magukat Magyar Péter támogatóiként azonosító fiatalok mind máshogy sorolták be ideológiailag a Tisza Párt vezetőjét. 

„Magyar támogatói nem tudják pontosan ideológiailag besorolni őt: egy nő, aki támogatja, konzervatívnak tartotta, egy másik nő szerint kissé baloldali, egy punk ruhás férfi pedig helyeslően megjegyezte, hogy Magyar progresszív, aki mérsékli véleményét, amíg miniszterelnök nem lesz”

– írta a tudósító. 

A szerző megállapítja: sok fiatal nem is emlékszik más vezetésre csak Orbán Viktorra, így az ő szemükben a Fidesz az elit, és bár a tudósító szerint nem találkozott olyanokkal, akik igazán lelkesek lettek volna Magyar Péterrel kapcsolatban, mégis rá akarnak szavazni, mert csak a változás lebeg a szemük előtt. 

A National Review konklúziója a következő: a magyar fiatalok számára nem az a kérdés, hogy utálják-e a rendszert, hanem az, hogy melyik rendszert utálják jobban a magyart, vagy a brüsszelit. 

Nyitókép: Unsplash/Etienne Girardet

***

 

