08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa woke migráció

A németek visszafordíthatatlan károkat okoztak maguknak azzal a migrációs politikával, amire kezdetben csak a magyarok mertek nemet mondani

2025. augusztus 27. 12:16

Tulajdonképpen ébredés ez: is egyre több európai ébred rá, hogy Európa megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség.

2025. augusztus 27. 12:16
null
Lázár János
Lázár János
Facebook

„Willkommenskultur: kaputt! Feltáró jellegű vallomást tett a hétvégén a német kancellár, csak még nem mindenki akarja észrevenni. Nekünk azonban észre kell vennünk, mert jövő tavasszal bizonyos politikusok épp azt a romlott árut akarják rásózni a magyarokra, amivel kapcsolatban Friedrich Merz a CDU tartományi pártkongresszusán végre beismerte: el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon.

A németek visszafordíthatatlan károkat okoztak maguknak és a híres jóléti államuknak azzal a migrációs politikával, amire kezdetben csak a magyarok mertek nemet mondani. 

(Még azon az áron is, hogy napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnünk érte. Mondj igazat, és betörik a fejed. Vajon a Merz-vallomás után a német kormány is büntetésre számíthat? – Költői kérdés.)

Az eddigi német migrációs politika nemcsak társadalmi feszültségeket okozott, hanem gazdasági bajokat is. Kiderült, hogy sie schaffen es nicht: még a németek sem bírják pénzzel, erővel és idegekkel a párhuzamos társadalmak létezését. Németországban szaporodnak a no-go zónák, amit már csak ballib kékharisnyák tagadnak; a híres jóléti állam megroggyant, a német gazdaság pedig egyre versenyképtelenebb, ami rossz hír egész Európának. És különösen nekünk, magyaroknak, hiszen ha a német gazdaság beteg, akkor a magyar gazdaság is köhög.

Épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk – nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett! – a Kelettel is, akárhogy hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók.

Bizonyos párttársaimmal ellentétben azonban nem gondolom, hogy a németekkel lenne baj. A liberális nyomulással van baj, amely ezt a politikát ráerőltette a német kormányokra és kancellárokra. Még egy olyan konzervatív politikusra is, mint Angela Merkel.

Tulajdonképpen ébredés ez is, csak a jobbik fajtából, épp a woke ellentéte: egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy Európa megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség.

Mindannyiunk érdekében remélem, hogy a Merz-vallomás tényleg korszakhatárt jelent, és Németország újra előveszi a jobbik eszét. Magyarország pedig – a brüsszeli hörgés ellenére is – megőrzi. Ez is a tétje a jövő évi választásnak.”

Nyitókép: Lázár János / Facebook

***

 

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. augusztus 27. 12:49
nem a mi dolgunk, "wir schaffen das"
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 27. 12:44 Szerkesztve
Az osztrákok is. Sőt a franciák, svédek, finnek, olaszok és angolok is. Orbánra kellett volna hallgatniuk, de kibaszott nagy volt az arcuk. Valójában tökmindegy, mert a jövőnk keleten van. Sőt szerintem a balkáné és egész Közép-európáé is. Az energia és a modern technológia ott van. Mint az USA a 30-as évektől kb. 2000-ig. Az oroszok provokáltatása az ukránokkal és a háború ezt akadályozta volna meg, csakhogy az USA lényegében kiszállt, Biden nem merte vállalni az oroszokkal és kínával a konfliktust, Trump pedig megpróbál háború helyett jól járni, akár európa rovására is. Európa pedig nem alkalmas még korlátozott háborúra sem, mert sem alkalmas katonaság, sem komoly fegyverzet nincs és a népesség egyáltalán nem akar háborút.
Válasz erre
0
0
chiron
2025. augusztus 27. 12:37
"Nézzük a jó oldalát: Germanisztán így már soha többet nem náculhat." Ez volt a nemgojok célja. Cserébe retteghetnek a muszlimok miatt.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 27. 12:34
A németeknek meszeltek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!