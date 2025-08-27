(Még azon az áron is, hogy napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnünk érte. Mondj igazat, és betörik a fejed. Vajon a Merz-vallomás után a német kormány is büntetésre számíthat? – Költői kérdés.)

Az eddigi német migrációs politika nemcsak társadalmi feszültségeket okozott, hanem gazdasági bajokat is. Kiderült, hogy sie schaffen es nicht: még a németek sem bírják pénzzel, erővel és idegekkel a párhuzamos társadalmak létezését. Németországban szaporodnak a no-go zónák, amit már csak ballib kékharisnyák tagadnak; a híres jóléti állam megroggyant, a német gazdaság pedig egyre versenyképtelenebb, ami rossz hír egész Európának. És különösen nekünk, magyaroknak, hiszen ha a német gazdaság beteg, akkor a magyar gazdaság is köhög.

Épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk – nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett! – a Kelettel is, akárhogy hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók.

Bizonyos párttársaimmal ellentétben azonban nem gondolom, hogy a németekkel lenne baj. A liberális nyomulással van baj, amely ezt a politikát ráerőltette a német kormányokra és kancellárokra. Még egy olyan konzervatív politikusra is, mint Angela Merkel.

Tulajdonképpen ébredés ez is, csak a jobbik fajtából, épp a woke ellentéte: egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy Európa megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség.

Mindannyiunk érdekében remélem, hogy a Merz-vallomás tényleg korszakhatárt jelent, és Németország újra előveszi a jobbik eszét. Magyarország pedig – a brüsszeli hörgés ellenére is – megőrzi. Ez is a tétje a jövő évi választásnak.”

