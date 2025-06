„A nemzet dönt – nem a külföldi hatalmak” – Marcin Romanowski szerint Magyar Péternek is üzenetértékű a lengyel elnökválasztás eredménye

A lengyelek nem bíztak a közvélemény-kutató intézetekben

Arra a kérdésünkre, hogy miért mutatkozott eltérés az urnazárást követően közzétett exit poll és az éjjel nyilvánossá vált late poll között, Romanowski azt felelte, hogy

a lengyelek nem bíztak a közvélemény-kutató intézetekben. Széles körben visszautasították az exit pollok kitöltését.

Megjegyezte azt is, hogy a hónapokon át tartó törvénytelenségek és politikai terror miatt sokan féltek nyilvánosan kinyilvánítani a meggyőződésüket, szimpátiájukat – akárcsak a kommunista elnyomás és cenzúra idején. „Ami Lengyelországban az elmúlt években történt, nemcsak ügyészségi vizsgálatok, hanem szociológusok és történészek tanulmányainak a tárgya is lesz: hogyan működött a megvetés és a gyűlölet teljes gépezete – a média, a politika és az intézmények -, amely a liberális autokráciát támogatta” – húzta alá a lengyel politikus.

Az intézetvezető arra is felhívta a figyelmet, a lengyelek nemcsak hogy nem engedtek a nyomásnak, még humorral is reagáltak rá. A kampány utolsó napjaiban az ellenállás spontán szimbólumai is megjelentek: Tarnow városában például egy Zorrónak öltözött polgár jelent meg Trzaskowski gyűlésén, és egy háztetőn legurított egy transzparenst, amelyen az állt:

Bárki, csak Trzaskowski ne legyen!

A rendőrségi hajtóvadászat ellenére Zorro nyomtalanul eltűnt. Napokkal később egy Batmannek öltözött személyt is letartóztattak egy hasonló mutatványt követően. Azonban a szuperhősök felvonulása itt még nem ért véget: nem sokkal később egy Pókember is megjelent ugyancsak egy PO kampánygyűlésen, ahol azt követelte, hogy engedjék szabadon Batmant. „A polgárok iróniával, szellemességgel és szolidaritással reagáltak - pontosan azzal a szellemiséggel, amelytől az autokratikus rezsimek a legjobban félnek” – magyarázta.

A tarnow-i akcióról készült felvételt alább tekintheti meg:

Felsorakozott a jobboldal Nawrocki mögött, egy újabb „Soros-bábu” pedig elbukott

Ugyancsak kérdésre válaszolva, Marcin Romanowski kijelentette, „világosan ki kell mondani: az egész lengyel jobboldal Karol Nawrocki mögött állt”.

Annak ellenére, hogy jogos sérelmek merültek fel a Jog és Igazságosság nyolcéves kormányzása miatt, amely túl gyakran engedett a liberális nyomásnak,

a hazafiak legyőzték a bizalmatlanság gátját, és egységesen kiálltak.

Ez önmagában is hatalmas eredmény – és szilárd alapot jelent a Visztula menti hazafias kormányzás jövőjéhez” – tekintett előre az egykori miniszter-helyettes.

Ezután azt is sorra vettük, hogy mit tartogathatnak a következő hónapok. Romanowski egy olyan forgatókönyvet vázolt fel, amely azt vetíti előre, hogy hosszú távon a történtek a varsói főpolgármester politikai karrierjének végét jelenthetik. „Egy újabb Soros-bábu vesztette el a választást. Tusk most megpróbál majd ragaszkodni a hatalomhoz, ami gyors kormányátalakítást fog kikényszeríteni. De ez csak kirakatpénz lesz –

a koalíció bomlása már a kezdetektől fogva érzékelhető volt.

Az irányítás fenntartására tett kísérletek az ellenzékkel szembeni még brutálisabb elnyomást eredményezhetnek”– hangsúlyozta.

Hozzáfűzte, hogy ezzel párhuzamosan a bürokratikus és végrehajtó apparátus tagjai is látják az „írást a falon”. „Egyetlen értelmes ember sem fogja kockáztatni a karrierjét – vagy a szabadságát – azzal, hogy politikai gengszterek utasításainak engedelmeskedik. Mert most – teljes higgadtsággal és felelősséggel, a bosszúvágy legkisebb jele nélkül – bíróság elé állíthatják a Tusk-kormány összes miniszterét, a koalíció parlamenti képviselőit, az ügyészségek és bíróságok vezetőit, a magas rangú tisztviselőket és tiszteket” – sorolta.

Ennél a pontnál azt is leszögezte, hogy bár Karol Nawrocki győzelme áttörést jelent, de nem jelenti a küzdelem végét.

A végső győzelemhez kemény munkára és rendíthetetlen elszántságra lesz szükség

– hangoztatta az egykori lengyel tisztviselő.

Piros lapot kapott Donald Tusk koalíciója

Marcin Romanowski arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani szoros választási eredmény egy „piros lap” volt a Donad Tusk vezette globalista koalíciója számára. „A lengyelek világossá tették: nem akarnak illegális bevándorlást – biztonságot akarnak. Elutasítják a Green Deal-t – helyette lengyel növekedést szeretnének. Idegen ideológiák helyett pedig a keresztény és nemzeti értékek tiszteletben tartását akarják. A gyűlöletbeszéd szabályozásának álcázott cenzúra helyett pedig szólás-, média-, lelkiismereti és vallásszabadságra vágynak” – sorolta.

Mindezek után hangsúlyozta, hogy Karol Nawrocki győzelme nem lett volna lehetséges a Konföderáció támogatása nélkül. De Marek Jakubiak és más jobboldali politikusok támogatása szintén döntő jelentőségű volt. Ez is azt bizonyítja, hogy a lengyelek kategorikusan elutasítják azokat a liberális hibákat, amelyeket – még a 2015-2023-as, nagyrészt konzervatív kormányzás alatt is – a Jog és Igazságosság mégis elkövetett. „Pontosan ezért veszítettük el a hatalmat 2023-ban.

Most azonban van remény arra, hogy a következő konzervatív kormány határozottabb, hatékonyabb, szuverenistább, egyértelműen keresztény és nemzeti konzervatív lesz

– tekintett előre a 2027-es országgyűlési választásra.

„A hazafiak kora elkezdődött”

Legvégül arra is kitértünk, hogy Nawrocki államelnöksége milyen hatással lehet a jövőben a magyar-lengyel kapcsolatokra. Romanowski rámutatott, hogy a konzervatív jelölt győzelme a lengyel elnökválasztáson jelzés értékű mind Trzaskowskinak, mind Magyar Péternek. „Brüsszel bábjai, bármennyi támogatást is kapnak, bábok maradnak.

A nemzet dönt – nem a külföldi hatalmak.

„A lengyel népet nem verték át. Meggyőződésem, hogy a magyarok is a szuverenitást, a békét, a gyermekek és családok védelmét, a nemzeti identitást és az illegális bevándorlás elleni védelmet fogják választani. Ezek a választások pedig nemcsak Lengyelország, hanem egész Közép-Európa számára fontosak” – fogalmazott.

A Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének vezetője arra is emlékeztetett, hogy Karol Nawrocki nyílt támogatást kapott Donald Trumptól. Ez minden eddiginél egyértelműbb jelzés volt arra vonatkozóan, hogy Washingtonban senkinek sem voltak illúziói:

csak Nawrocki győzelme őrizheti meg a transzatlanti köteléket, és védheti meg Lengyelországot attól, hogy beolvadjon Németország centralizált Európáról alkotott elképzelésébe.

Marcin Romanowski gondolatait azzal zárta, hogy ez a győzelem erős alapot teremt az erőviszonyok eltolódásához az egész régióban. Energiát ad a Brüsszel vezette központosítással szembeni ellenállásnak mind Lengyelországban, mind Magyarországon, de Szlovákiában, Csehországban és a régió más országaiban is.

„A Visztula mentén megnyertünk egy fontos csatát:

Lengyelország megmutatta, hogy vissza lehet vágni,

hogy a cenzúra, az elnyomás és a liberális médiamanipulációk ellenére a győzelem elérhető közelségben van. Csak bátorság és egység kell hozzá„.

„De azt is, hogy Közép-Európa még mindig tudja, hogyan kell a szabad nemzetek hangján szólni. Az emberek megszólaltak Lengyelországban, és valamivel korábban, a CPAC Hungary-n prófétai szavak hangzottak el: a hazafiak kora elkezdődött” – hangsúlyozta a volt lengyel igazságügyi minszter-helyettes.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP