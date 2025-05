Szereptévesztésbe került Zelenszkij: már azt is megmondaná támogatóinak, hogy mit vonjanak meg Oroszországtól

Alkalmazni kell minden olyan intézkedést, amely megvonja Oroszországtól a háborúhoz szükséges erőforrásokat – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon, miután az orosz erők két egymást követő napon súlyos légi és dróncsapásokat mértek ukrán városokra.

„Köszönet azoknak a partnereinknek, akik ezt értik és támogatnak minket. Köszönet mindenkinek, aki segít Ukrajna légvédelmének fejlesztésében.

Oroszországnak vállalnia kell a felelősséget tetteiért!”

– írta üzenetében. Hangsúlyozta, hogy csakis az oroszokra nehezedő nyomás és a szankciók további szigorítása vezethet el a diplomáciai rendezésig.

Az orosz támadásról

Az Ukrajnát ért legutóbbi támadásokat részletezve elmondta, hogy keddre virradóan az orosz megszállók négy ballisztikus rakétát és 142 drónt indítottak Ukrajna ellen, amelyek fele Sahíd típusú eszköz volt. Rámutatott, hogy pár órán belül Kijev két támadássorozat célpontja is volt:

Oroszország előbb ballisztikus fegyverekkel, a reggeli órákban pedig drónokkal támadta az ukrán fővárost.

Emlékeztetett arra, hogy kedd este Zaporizzsja, Donyeck, Zsitomir, Herszon és Dnyipropetrovszk megyéket is súlyos támadások érték. Kiemelte, hogy a Szumi megyei Velika Cserneccsina térségében az oroszok először ballisztikus rakétákkal mértek csapást, majd bombázó repülőgépeket vetettek be, és folytatták a támadást akkor is, amikor a mentőcsapatok már a helyszínen dolgoztak.