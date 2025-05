Elsöprő diadalt aratott Zelenszkij az Európai Unióban: ez mindent elárul Brüsszel kettős mércéjéről

Szerbia csak a szükséges reformok végrehajtásával tud előrelépni az európai integráció útján – hangsúlyozta Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön Belgrádban.

A szerb fővárosban tartott sajtótájékoztatón az uniós diplomata közölte: élénk párbeszédet folytatott a kormányzat és az ellenzék képviselőivel. „Az álláspontok különböznek, de jó eszmecserét folytattunk az Európai Unióhoz történő csatlakozás, a reformok és a Pristinával folytatott párbeszéd kérdésében is” – húzta alá. Kiemelte: elkötelezett amellett, hogy a Nyugat-Balkánnak ki kell használnia az EU-bővítési lendületet. Mint mondta, Szerbia vezetői megerősítették, hogy az országnak továbbra is stratégiai célja az EU-csatlakozás, ugyanakkor hozzátette: ehhez látni kell azt is, hogy milyen lépéseket tesz Belgrád, és milyen módon valósítja meg a reformokat.

Szerbia a reformok útján tud előrelépni, a csatlakozáshoz nem vezet rövidebb út, folytatni kell a valódi előrelépéseket

a sajtószabadság, a korrupcióellenes harc és a választási reformok terén, de valódi reformokra van szükség” – húzta alá.

A Szerbia és Koszovó kapcsolatát érintő kérdésekről a főképviselő azt mondta, hogy túl kell lépni a múlton, és közös jövőt kell építeni. Felhívta a figyelmet arra, hogy tervei szerint mind Belgrád, mind Pristina képviselőit Brüsszelbe invitálja, hogy az előrelépés konkrét kérdéseiről tárgyaljanak.

Ukrajna uniós csatlakozásáról

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Kaja Kallas mindent megtenni Ukrajna uniós csatlakozásáért.

Még május elején arról beszélt Lvivben, hogy az Európai Unió tisztában van azzal, milyen lépéseket kell megtennie abban az esetben, ha Magyarország továbbra is akadályozná Ukrajna csatlakozását.

Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő azt is elárulta újságíróknak, hogy a tagállamok több lehetőséggel is számolnak, és bár a fő cél továbbra is a teljes körű egyetértés elérése, az Európai Unió rendelkezik alternatív megoldási tervekkel is, amiket B-tervnek, valamint C-tervnek nevezett.