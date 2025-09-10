Ft
09. 10.
szerda
Puskás Akadémia labdarúgás Artem Favórov motiváció Magyarország Ukrajna foci középpályás állampolgárság

Megszólalt az ukrán középpályás: családjával együtt otthonra talált Magyarországon

2025. szeptember 10. 18:45

Artem Favorov büszke új állampolgárságára, ami plusz motivációt jelent számára a pályán.

2025. szeptember 10. 18:45
null

Artem Favorov, a Puskás Akadémia ukrán középpályása magyar állampolgárságot kapott – írja az ukrán NV.

Kiemelte, hogy klubtársai és a személyzet támogatását már az első naptól érezte, családjával együtt otthonra talált Magyarországon.

Büszke új állampolgárságára, ami plusz motivációt jelent számára a pályán. Favorov korábban több ukrán csapatban játszott és 2020-ban igazolt Magyarországra – emlékeztetett a lap.

Nyitókép: Vasvári Tamás - MTI/MTVA

blondiner
2025. szeptember 10. 19:52
Egy apró megjegyzés általában Ukrajnához: az ukrán emberek olyanok, mint mi. Nem akartak háborút, szeretnének normálisan, ne adj Isten jól élni. Maga az ukrán nép mindig szerette a magyarokat (lengyelek is). Ami most mérgezi a kapcsolatainkat, az a nemzetközi oroszellenes hangulat, ami 2022.02.24-ből fakad. Ezt nem az ukránok rakták össze. Azoké a felelősség, akik megszervezték a Majdant, hatalomra juttatták Zelenszkíjt, utána be akarták vinni a NATO-t egészen az orosz határig. Akik ezt tették, előre tudták, hogy erre a válasz durva lesz, de éppen ezt akarták. Elsütötték az elavult fegyvereiket Ukrajnának, a támogatásokkal ezer évre eladósították a szerencsétlen országot - látjuk az előre megkötött koncessziós szerződéseket. Persze érdemes egy szót ejtenünk arról az Úrról is, aki hat-hét éve felajánlotta a hitelt az EU-nak, de nem kellett - erre jött a covid, majd a háború. UvDL már 800-1200 Mrd hitelt akar felvenni.
blondiner
2025. szeptember 10. 19:40
Isten hozta!
kbexxx
2025. szeptember 10. 19:34 Szerkesztve
Még a háború előtt igazolt ,5 év elteltével, letette az Esküt ,állampolgár lett., ha tenni kíván, újhazájáért. Üdvözöljük. Ha érdemtelen lesz, el lehet venni tőle. Először bizalom ,majd a cselekedet .!
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. szeptember 10. 19:19 Szerkesztve
Normális jöhet.
