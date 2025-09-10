Megszólalt az ukrán középpályás: családjával együtt otthonra talált Magyarországon

Futótűzként terjed Orbán Viktor minden egyes szava Ukrajnában: már most elkezdtek aggódni
Artem Favorov büszke új állampolgárságára, ami plusz motivációt jelent számára a pályán.
Artem Favorov, a Puskás Akadémia ukrán középpályása magyar állampolgárságot kapott – írja az ukrán NV.
Kiemelte, hogy klubtársai és a személyzet támogatását már az első naptól érezte, családjával együtt otthonra talált Magyarországon.
Büszke új állampolgárságára, ami plusz motivációt jelent számára a pályán. Favorov korábban több ukrán csapatban játszott és 2020-ban igazolt Magyarországra – emlékeztetett a lap.
