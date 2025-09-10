Ft
Orbán Viktor: Egy háború árnyékában élni veszélyes dolog, ezért Lengyelország mellett állunk (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 15:20

Kifejezte a Lengyelország melletti szolidaritást a kormányfő.

2025. szeptember 10. 15:20
null

Először is szolidárisak vagyunk Lengyelországgal, és Lengyelország mellett állunk” – fogalmazott Orbán Viktor  a lengyeleket ért orosz dróntámadás kapcsán a Facebookra feltöltött videójában.

A miniszterelnök kiemelte a két ország, Magyarország és Lengyelország történelmi barátságát, valamint a NATO-n belül kötött szövetségét. 

Idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba, de akárhogyan is történt mi Lengyelország mellett állunk”

– fogalmazott a kormányfő. „A lengyelek ránk mindig számíthatnak”.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

nogradi
2025. szeptember 10. 17:48
Tisza 51 % ERESZ 38%
edico
2025. szeptember 10. 17:44
Hogy mi hol állunk, nem oszt nem szoroz. Talán jobb lenne, ha a miniszter Úr kevesebbet beszélne.
mamika2
2025. szeptember 10. 17:00
hazudik a tv tisza az adócsökkentés pártja ...hajrááááááááá áradás van ..ébred a nép ..dőlnek a buta fidnyákok ..ennyikeeeeee
jan36
2025. szeptember 10. 16:14
Azért meg lehetne kérdezni a "bratankikat", hogy mennyire emlékeznek még Gleywitz-re? Meg, hogy miért feszeng a Popeye-fejű (Tusk) a 4. cikkely körül? Illetve, hogy mennyire jó a memóriájuk, hiszen már a háború kirobbanását követően a pöcszongorista már azon iparkodott, hogy vagyegy NATO országot valahogy belerángasson?
