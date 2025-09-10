Orbán Viktor: Egy háború árnyékában élni veszélyes dolog, ezért Lengyelország mellett állunk (VIDEÓ)

Nem csak a lengyel F–16-osok voltak bevetésen: meglepő, hogy melyik ország segített az orosz drónok lelövésében
Szerdára virradóa egy másik NATO-ország gépei is akcióba léptek.
Kifejezte a Lengyelország melletti szolidaritást a kormányfő.
„Először is szolidárisak vagyunk Lengyelországgal, és Lengyelország mellett állunk” – fogalmazott Orbán Viktor a lengyeleket ért orosz dróntámadás kapcsán a Facebookra feltöltött videójában.
A miniszterelnök kiemelte a két ország, Magyarország és Lengyelország történelmi barátságát, valamint a NATO-n belül kötött szövetségét.
Idegen katonai eszközök kerültek Lengyelországba, de akárhogyan is történt mi Lengyelország mellett állunk”
– fogalmazott a kormányfő. „A lengyelek ránk mindig számíthatnak”.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI
