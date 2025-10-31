Zelenszkij jobbkeze rájött: így kell megállítani a „fegyvermániás” Putyint

„Egy súlyos személyiségzavarban szenvedő ember nem képes a racionalitás határain belül maradni. Ilyen esetben vagy speciális pszichokorrekcióra van szükség, vagy – a mi esetünkben – feltétlen elszigetelésre” – jegyezte meg a tanácsadó, a Telegramon közzétett gondolataiban.

Podoljak kiemelte, meg kell állítaniuk a Kalibr és Iszkander rakéták alkatrészeinek beszerzésére irányuló csempészútvonalakat is, hogy kényszerhelyzetbe hozzák Moszkvát.

Az orosz rakétákban található elektronikai alkatrészek akár 70 százaléka európai vagy amerikai eredetű, ezért ettől a hozzáféréstől is meg kell fosztani őket. Az eszközök rendelkezésre állnak, de az Oroszország »zsírtalanításának« folyamatát jelentősen fel kell gyorsítani”

– foglalta össze a politikus, aki még korábban arról is beszélt, hogy a frontvonal menti harcok befagyasztása az egyik lehetséges forgatókönyvként merül fel az ukrajnai háború lezárására.

