10. 31.
péntek
háború Putyin orosz-ukrán háború Oroszország Mihajlo Podoljak

Zelenszkij jobbkeze rájött: így kell megállítani a „fegyvermániás” Putyint

2025. október 31. 07:22

Mihajlo Podoljak szerint az orosz elnök, „mint minden primitív és kiszámítható autokrata”, megszállottja a fegyvereknek.

2025. október 31. 07:22
Putyin, Zelenszkij.

Vlagyimir Putyinnal tárgyalni abszurd, a háború megállításához Oroszországot el kell zárni az erőforrásoktól, a pénzügyi piacoktól, valamint az olajeladás lehetőségétől – jelentette ki az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója, Mihajlo Podoljak, erről számolt be a Korrespondent.net ukrán lap.

A tanácsadó szerint Putyin, „mint minden primitív és kiszámítható autokrata”, megszállottja a fegyvereknek.

Minden gondolata arról szól, hány embert ölhet még meg, mit foglalhat el, kit deportálhat. Putyin kórosan a háborúra összpontosít, mint az egyetlen versenyképességi forrásra”

– fogalmazott a Podoljak, akit egyébként Volodimir Zelenszkij jobbkezének tartanak.

„Egy súlyos személyiségzavarban szenvedő ember nem képes a racionalitás határain belül maradni. Ilyen esetben vagy speciális pszichokorrekcióra van szükség, vagy – a mi esetünkben – feltétlen elszigetelésre” – jegyezte meg a tanácsadó, a Telegramon közzétett gondolataiban.

Podoljak kiemelte, meg kell állítaniuk a Kalibr és Iszkander rakéták alkatrészeinek beszerzésére irányuló csempészútvonalakat is, hogy kényszerhelyzetbe hozzák Moszkvát.

Az orosz rakétákban található elektronikai alkatrészek akár 70 százaléka európai vagy amerikai eredetű, ezért ettől a hozzáféréstől is meg kell fosztani őket. Az eszközök rendelkezésre állnak, de az Oroszország »zsírtalanításának« folyamatát jelentősen fel kell gyorsítani”

– foglalta össze a politikus, aki még korábban arról is beszélt, hogy a frontvonal menti harcok befagyasztása az egyik lehetséges forgatókönyvként merül fel az ukrajnai háború lezárására.

Nyitókép forrása: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

***

Héja
2025. október 31. 08:07
Miközben Zelenszkij nevű pofátlan szarházi folyvást fegyeverekért kuncsorog.
bondavary
2025. október 31. 08:06
Mekkora szerepe volt a Zelenszkijt irányító Podoljaknak abban, hogy 2022-ben elutasították a bákekötés lehetőségét? Putyin saját érdekeikért háborúzik, de Podoljak, Zelenszkij idegen, USA-brit érdekekért tette tönkre Ukrajnát.
borsos-2
2025. október 31. 07:51
Bulldog pofa még mindig nem érti, hogy a világ röhögve küldi az utolsó ukránt is a halálba, ha keres rajta…
haxima
2025. október 31. 07:49
És kérem ez a tanácsadó. Tehát van olyan hűlye ebben a világban, aki ennek a tanácsaira van szüksége.
