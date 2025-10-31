„Gőzerővel megy a kampány és az adok-kapok, heves viták és ölre menések. Ez már csak így van!

De eközben a kormány kormányoz, sőt, a nemzetközi porondon konfliktusokat is vállalva képviseli az álláspontját. Ezeknek a heteknek a menüje önmagában impozáns: Brüsszel, Róma, Vatikán, Washington...

Viszont vannak bőven intézkedések is, amikre a nagy zajban kevesebb figyelem jut. Érdemes azonban nem elmenni amellett, hogy:

LESZ 14. havi nyugdíj, ez eldőlt!

A szociális ágazatban dolgozók fizetését 15 százalékkal EMELIK – akárcsak a kulturális szférában!

MEGDUPLÁZZÁK a nevelőszülők állami támogatását!

INGYENES lesz a jogosítvány a gyermekvédelmi intézményekben!

Folyamatosan élesedik az ÉDESANYÁK adómentessége, pörög az Otthon Start Program és a vállalkozók kedvezményes hitelprogramja!

Stb. Mindez nyilván nem lehet elég, mert közben számos probléma vár még megoldásra, de azért semminek se mondanám. Sőt!”