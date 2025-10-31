Orbán Viktor: Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja! (VIDEÓ)
A kormányfő a 14. havi nyugdíj bevezetésének a lehetőségéről is beszélt.
Gőzerővel megy a kampány és az adok-kapok, heves viták és ölre menések. Ez már csak így van!
„Gőzerővel megy a kampány és az adok-kapok, heves viták és ölre menések. Ez már csak így van!
De eközben a kormány kormányoz, sőt, a nemzetközi porondon konfliktusokat is vállalva képviseli az álláspontját. Ezeknek a heteknek a menüje önmagában impozáns: Brüsszel, Róma, Vatikán, Washington...
Viszont vannak bőven intézkedések is, amikre a nagy zajban kevesebb figyelem jut. Érdemes azonban nem elmenni amellett, hogy:
Stb. Mindez nyilván nem lehet elég, mert közben számos probléma vár még megoldásra, de azért semminek se mondanám. Sőt!”
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő a 14. havi nyugdíj bevezetésének a lehetőségéről is beszélt.
Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP