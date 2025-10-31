Ft
10. 31.
péntek
kormány Magyarország kampány Kacsoh Dániel vélemény

A kormány kormányoz, sőt, a nemzetközi porondon konfliktusokat is vállalva képviseli az álláspontját

2025. október 31. 09:15

Gőzerővel megy a kampány és az adok-kapok, heves viták és ölre menések. Ez már csak így van!

2025. október 31. 09:15
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Gőzerővel megy a kampány és az adok-kapok, heves viták és ölre menések. Ez már csak így van! 

De eközben a kormány kormányoz, sőt, a nemzetközi porondon konfliktusokat is vállalva képviseli az álláspontját. Ezeknek a heteknek a menüje önmagában impozáns: Brüsszel, Róma, Vatikán, Washington...

Viszont vannak bőven intézkedések is, amikre a nagy zajban kevesebb figyelem jut. Érdemes azonban nem elmenni amellett, hogy:

  • LESZ 14. havi nyugdíj, ez eldőlt!
  • A szociális ágazatban dolgozók fizetését 15 százalékkal EMELIK – akárcsak a kulturális szférában!
  • MEGDUPLÁZZÁK a nevelőszülők állami támogatását!
  • INGYENES lesz a jogosítvány a gyermekvédelmi intézményekben!
  • Folyamatosan élesedik az ÉDESANYÁK adómentessége, pörög az Otthon Start Program és a vállalkozók kedvezményes hitelprogramja!

Stb. Mindez nyilván nem lehet elég, mert közben számos probléma vár még megoldásra, de azért semminek se mondanám. Sőt!”

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

kimirszen
2025. október 31. 10:14
INGYENES lesz a jogosítvány a gyermekvédelmi intézményekben! A kormány rátapintott hogy mi hiányzik a gyermekvédelmi intézményekben.
csulak
2025. október 31. 09:39
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
