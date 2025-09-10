Szijjártó is reagált a Lengyelországot ért dróntámadásra: drámai üzenetet küldött a külügyminiszter
„Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre!” – fogalmazott a külügyminiszter.
Szolidárisak vagyunk a Lengyelországban történt drónincidens kapcsán.
„Az Ukrajnában zajló háború legfrissebb fejleményeiről egyeztetett a kormány. Ennek a háborúnak az árnyékában élünk, Magyarország ezért mindig a béke pártján fog állni. Szolidárisak vagyunk a Lengyelországban történt drónincidens kapcsán, a helyzet elfogadhatatlan!”
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala