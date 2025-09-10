Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Magyarország dróntámadás Lázár János

A helyzet elfogadhatatlan!

2025. szeptember 10. 16:38

Szolidárisak vagyunk a Lengyelországban történt drónincidens kapcsán.

2025. szeptember 10. 16:38
null
Lázár János
Lázár János
Facebook

„Az Ukrajnában zajló háború legfrissebb fejleményeiről egyeztetett a kormány. Ennek a háborúnak az árnyékában élünk, Magyarország ezért mindig a béke pártján fog állni. Szolidárisak vagyunk a Lengyelországban történt drónincidens kapcsán, a helyzet elfogadhatatlan!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
•••
2025. szeptember 10. 17:43 Szerkesztve
Az, hogy « szolidárisak » vagyunk, az szerencsére nem mond sokat. Csak azt remélem, hogy nem adja hozzá, hogy a csúnya Putyin volt. Mert mindenki tudja, hogy ez a faszzongorista, a korrupt pfizerkurva és a jenki neocon héják false flag művelete volt, hogy a háború kitörjön a NATO és Oroszország között. Más szóval, a világháború, ami mindenki pusztulását hozná el.
Válasz erre
1
0
madre79
2025. szeptember 10. 17:42
Először meg kéne győződni arról, hogy valóban honnan is jöttek a drónok!
Válasz erre
1
0
macskieusz
2025. szeptember 10. 17:42
a lengyelek idióták, aki bedől a hülyeségeiknak az is idióta.
Válasz erre
2
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 10. 17:29
és hogyan szolidaritunk? szerintem kis csoportokban rázzuk az öklünket az ég felé
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!