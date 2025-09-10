Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
EESZT Dr Kőnig Róbert Egészségablak digitalizáció

Digitális ugrás az egészségügyben – így lett Magyarország világelső az EESZT-vel – Vizit Kőnig dokival

2025. szeptember 10. 16:06

A magyar egészségügy digitalizációja mérföldkőhöz érkezett: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) ma már több millió ember mindennapjait könnyíti meg.

2025. szeptember 10. 16:06
null

Dr. Kőnig Róbert a Vizit podcastban kiemelte, hogy az e-recept, az online időpontfoglalás vagy az Egészségablak alkalmazás nemcsak kényelmi funkciók, hanem biztonságosabbá és átláthatóbbá is teszik a betegellátást.

A műsorban arról is szó esett, miért tekinthető a magyar modell világviszonylatban is úttörőnek, hogyan illeszkedik az európai egészségügyi adattér kialakításához, és miként gyorsította fel a COVID–19 a telemedicina elterjedését.

Bár a rendszer előtt még állnak kihívások, Magyarország ma már az egészségügyi digitalizáció élvonalában jár.

Nézze meg a teljes beszélgetést, és tudja meg, hogyan formálja át az EESZT a betegellátást!

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hidegenhagy
2025. szeptember 10. 16:33
A Tisza Párt - Kollár Kinga vallomása alapján - viszont abban érdekelt, hogy ne legyenek kórházfelújítások, ne kapjunk egészségügyi reformokra, alapellátás fejlesztésére pénzt az RRF alapból. Ha a magyar embereknek rossz, akkor az a tiszásoknak jó. A tiszások hihetetlen károkat okoznak Magyarországnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!