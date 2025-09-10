Digitális ugrás az egészségügyben – így lett Magyarország világelső az EESZT-vel – Vizit Kőnig dokival

Dr. Kőnig Róbert a Vizit podcastban kiemelte, hogy az e-recept, az online időpontfoglalás vagy az Egészségablak alkalmazás nemcsak kényelmi funkciók, hanem biztonságosabbá és átláthatóbbá is teszik a betegellátást.

A műsorban arról is szó esett, miért tekinthető a magyar modell világviszonylatban is úttörőnek, hogyan illeszkedik az európai egészségügyi adattér kialakításához, és miként gyorsította fel a COVID–19 a telemedicina elterjedését.

Bár a rendszer előtt még állnak kihívások, Magyarország ma már az egészségügyi digitalizáció élvonalában jár.