Drónok, szenzoros katonák, MI-hadviselés  

A budapesti AI Summit 2025 második napja a Városligetben valóságos technológiai forgataggá változtatta a főváros e részét, ahol szeptember 9-én is a mesterséges intelligencia (MI) friss témái kerültek terítékre. Az első nap fontos bejelentéseiről és érdekességeiről az alábbi, kapcsolódó cikkünkből tudhat meg részleteket.

Több mint 300 előadó, szakértők több mint 50 országból, valamint kerekasztal-beszélgetések, interaktív workshopok és exkluzív networkingesemények töltötték meg a második nap programját. A generatív nyelvi modellektől az egészségügyi innovációkon át az űrkutatásig, a hadviselésig és az okosvárosokig terjedő tematikus szekciók a globális és hazai MI-fejlesztéseket, a globális trendeket villantották fel. A rendezvény a régió legnagyobb MI-konferenciájaként nemcsak tudományos platform, hanem a gazdasági és társadalmi párbeszéd katalizátora is volt – állítják a szervezők, de a helyszíneken járva az volt a benyomásunk, hogy ez igaz is lehet, hiszen a rengeteg érdeklődő és a három különböző városligeti helyszín egy igazi nagyszabású esemény képét mutatták.

Az AI Summit 2025 második napja kiválóan megmutatta, hogy a mesterséges intelligencia (MI) nem csupán egy következő technológiai újítás, hanem