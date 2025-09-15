Drónok, szenzoros katonák, MI-hadviselés  

A NAV 2023 őszén alapított Illegális Dohány Elleni Munkacsoportja látványos eredményeket ért el: májusban 156 tonna fogyasztási dohányt és 1 millió doboz cigarettát foglalt le 24 milliárd forint értékben. Pozsgai Zoltán, a Philip Morris adószabályozási osztályvezetője szerint az illegális piac Kelet-Európából terjed, de Nyugat-Európában is nő a fogyasztás, miközben évente 100-130 illegális cigarettagyárat zárnak be Európában. A NAV által elkészített klipen Kálmán Mátyás vizuálművész és Szabó Levente zeneszerző dolgozott, hangsúlyozva a tudatos kommunikáció szerepét a feketepiac visszaszorításában.
Stratégia és kockázatkezelés
Dalos-Kovács Gabriella, a 4iG csoport irányítási keretrendszeréért felelős vezetője előadásában a mesterséges intelligencia nagyvállalati bevezetésének komplexitását hangsúlyozta. Az MI-érettség felmérése, az adatgazdálkodás és a munkatársak képzése is lényeges: a topmenedzsmenttől a fejlesztőkig minden szinten meg kell érteni az MI céljait. A projektek sikerét mérhető haszonnal – például 20 százalékos költségcsökkentéssel vagy 15 százalékos hatékonyságnövekedéssel – kell alátámasztani. A kockázatkezelés elengedhetetlen: a compliance és az IT-biztonság szoros együttműködése biztosítja a rendszerek biztonságos működését. A folyamatos tanulás és a felső vezetői támogatás nélkül a mesterséges intelligencia nem válhat a vállalati stratégia szerves részévé – húzta alá.
Ember vagy avatár?
A Ki beszél a szavazóhoz? Én vagy az avatárom? című pódiumbeszélgetés izgalmas vitát hozott az MI politikai kommunikációban betöltött szerepéről. Sarkadi-Illyés Csaba, az Economx.hu újságírója, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő egyetértett abban, hogy a mesterséges intelligencia átformálja a nyilvánosságot, de az emberi tényező pótolhatatlan. Z. Kárpát szerint a választók a személyes jelenlétet és a „fülön csíphető” politikusokat keresik, azaz a deepfake nem helyettesítheti a terepmunkát. Ceglédi Zoltán úgy vélte, a politikus már most is „avatárként” kommunikál, gondosan szerkesztett üzenetekkel. A 2026-os választásokon Z. Kárpát kétsebességes kampányt jósol, ahol a deepfake-manipulációk és a vidéki, személyes találkozások párhuzamosan erősödnek, Ceglédi pedig optimista az MI politikai struktúrákba való integrációjával kapcsolatban.
Nyitókép: Jung Yeon-je / AFP