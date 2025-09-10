Mindenkit megnyugtatunk: az emberi jogok harcos amazonja egy cseppet sem foglalkozik Ruszin-Szendi Romulusz erőszakosságával

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
A gyanú: garázdaság.
Levette a kezét a Mandinerről Mérő Vera, hiszen nem is hallott róla, hogy kollégánkat taszigálta Magyar Péter embere.
A Mandiner beszámolt róla hétfőn, hogy Mérő Vera 2025-ben hirtelen ráébredt arra, hogy 25 éves kora óta a NER-ben kénytelen élni. A saját gondolatmenetén annyira sikerült felháborodnia, hogy végül meghozta a nagy döntést, miszerint „ha nem lesz változás, én lépek”.
Nem hittem, de eljött ez is.
Kérdés: ti hogy vagytok ezzel? Tudom, sokaknak nehéz már mozdulni, de akiknek ha nagyon akarják, lehetőségük lenne rá, ti hogy terveztek?” – tette fel a kérdést a követőinek a feminista aktivista.
A jelek szerint Mérő Vera sokkal jobban szimpatizál a Tisza Párttal, ugyanis szerdán úgy tett, mintha nem tudná, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste a Mandiner tudósítóját, de ahelyett, hogy utánanézett volna az esetnek,
inkább Wintermantel Zsoltot próbálta megalázni, mondván „sz.pni ment” az oldalára.
„Méltó” stílus olyasvalakihez, aki államférfinek tartja Magyar Pétert.
Ezt is ajánljuk a témában
A gyanú: garázdaság.
***
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem hittem, de eljött ez is” – fogalmazott Mérő Vera.