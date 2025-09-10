Ft
Mindenkit megnyugtatunk: az emberi jogok harcos amazonja egy cseppet sem foglalkozik Ruszin-Szendi Romulusz erőszakosságával

2025. szeptember 10. 17:28

Levette a kezét a Mandinerről Mérő Vera, hiszen nem is hallott róla, hogy kollégánkat taszigálta Magyar Péter embere.

2025. szeptember 10. 17:28
null

A Mandiner beszámolt róla hétfőn, hogy Mérő Vera 2025-ben hirtelen ráébredt arra, hogy 25 éves kora óta a NER-ben kénytelen élni. A saját gondolatmenetén annyira sikerült felháborodnia, hogy végül meghozta a nagy döntést, miszerint „ha nem lesz változás, én lépek”.

Nem hittem, de eljött ez is.

Kérdés: ti hogy vagytok ezzel? Tudom, sokaknak nehéz már mozdulni, de akiknek ha nagyon akarják, lehetőségük lenne rá, ti hogy terveztek?” – tette fel a kérdést a követőinek a feminista aktivista.

Egy lehetséges magyarázat

A jelek szerint Mérő Vera sokkal jobban szimpatizál a Tisza Párttal, ugyanis szerdán úgy tett, mintha nem tudná, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste a Mandiner tudósítóját, de ahelyett, hogy utánanézett volna az esetnek,

inkább Wintermantel Zsoltot próbálta megalázni, mondván „sz.pni ment” az oldalára.

„Méltó” stílus olyasvalakihez, aki államférfinek tartja Magyar Pétert.

Publius Decius Mus
2025. szeptember 10. 17:37
Ezek a képek amiket csinál magáról Verácska klasszikus feminista öreglány képek, ahol a nagy pofáján kívüli egyetlen értékét, az elveszett ifjúságát próbálja visszahozni. Van is erre szó Amerikában; Karen.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. szeptember 10. 17:35
Csúszós az az út, ahogy soem jöttél felénk. Pedig Heltai Jenő mesélhetett volna Neked erről. Úgy tűnik, egyelőre nem tette.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 10. 17:32
Komolyan ezek a bosizsidók mind ilyen alja szar?!
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. szeptember 10. 17:30
Egy zsidóbolsitól mit vársz? Ugyan már majd pont tokatábotnok...
Válasz erre
3
0
