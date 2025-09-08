Kész, ennyi volt: megesküdött rá az ismert feminista aktivista, hogy ha marad Orbán, ő távozik

Mérő Vera valósággal sokkolta a rajongótáborát a Facebookon. A feminista aktivista 2025-ben hirtelen ráébredt arra, hogy 25 éves kora óta a NER-ben kénytelen élni. A saját gondolatmenetén annyira sikerült felháborodnia, hogy végül meghozta a nagy döntést, miszerint „ha nem lesz változás, én lépek”.

Nem hittem, de eljött ez is.

Kérdés: ti hogy vagytok ezzel? Tudom, sokaknak nehéz már mozdulni, de akiknek ha nagyon akarják, lehetőségük lenne rá, ti hogy terveztek?” – tette fel a kérdést a követőinek a feminista aktivista.