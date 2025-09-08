Ft
09. 08.
hétfő
NER liberális Mérő Vera Magyarország aktivista ellenzék Orbán Viktor feminista baloldal

Kész, ennyi volt: megesküdött rá az ismert feminista aktivista, hogy ha marad Orbán, ő távozik

2025. szeptember 08. 15:40

„Nem hittem, de eljött ez is” – fogalmazott Mérő Vera.

2025. szeptember 08. 15:40
null

Mérő Vera valósággal sokkolta a rajongótáborát a Facebookon. A feminista aktivista 2025-ben hirtelen ráébredt arra, hogy 25 éves kora óta a NER-ben kénytelen élni. A saját gondolatmenetén annyira sikerült felháborodnia, hogy végül meghozta a nagy döntést, miszerint „ha nem lesz változás, én lépek”.

Nem hittem, de eljött ez is.

Kérdés: ti hogy vagytok ezzel? Tudom, sokaknak nehéz már mozdulni, de akiknek ha nagyon akarják, lehetőségük lenne rá, ti hogy terveztek?” – tette fel a kérdést a követőinek a feminista aktivista.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

SCsá
2025. szeptember 08. 18:31
Végre egy pozitív hír!
abcd2k
2025. szeptember 08. 18:31
Hát persze, nagy dérrel-durral elmegy , valami marha szervezet akár ki is fizeti a repjegyét, aztán semmi. Aztán, mikor vége a pizzafutár műszakjának hazaír valami bátorítót az itthon maradottaknak, hogy fel tudja venni valamelyik marha szervezet filléres apanázsát. Igazából van egy balsejtelmem, attól fél, előkerül egy felnőttfilm, amiben nagyon hasonlít.
Smisla
2025. szeptember 08. 18:30
Nem csodálkozom, hogy akkor nyúlcipőt kell húznia - nem lesz maradása. Olyan szinten süllyedt el a Tiszaros mocsárba, hogy ott elpusztulna - persze nyugaton sem jár jobban, ott agysebészekkel fog összefutni, vagy megnézik, még fogamzóképes-e? Nem irigylésre méltó ...
Ne szájalj
2025. szeptember 08. 18:27
...ha nem lesz változás, én lépek”. En meg ugy vagyok vele: Ha valtozas lesz, en lepek.
