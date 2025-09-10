Kemény üzenettel válaszolt az orosz dróntámadásra a NATO főtitkára: Minden négyzetcentimétert megvédünk

Már Brüsszelben is észrevették: „Ursula von der Leyen úgy beszélt ma, mintha katonai vezető lenne”
A főtitkár sikeresnek ítélte meg a drónok elleni védelmi műveletet.
Mark Rutte a NATO főtitkára is megszólalt a Lengyelországot ért dróntámadás kapcsán – derült ki az Index cikkéből.
Az alig több mint kétperces nyilatkozatában a főtitkár sikeresnek ítélte meg a drónok elleni védelmi műveletet és felszólította Vlagyimir Putyint az Ukrajna elleni háború befejezésére.
„Az akcióban Lengyelország mellett a szövetségesek is részt vállaltak: lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök, olasz AWACS-ok, a NATO többfeladatú légi utántöltő és szállító repülőgépe, és a német Patriot légvédelem” – közölte a katonai szövetség első embere.
„Az Észak Atlanti Tanács ma reggel összeült, és megvitatta a szituációt Lengyelország kérésére, a Washingtoni szerződés 4. cikkelyével összhangban” – folytatta a nyilatkozatát a főtitkár.
Rutte kiemelte azt is, hogy ez nem egy elszigetelt eset volt, ezért folyamatosan figyelik a NATO keleti szárnyán zajló eseményeket, és a légvédelmek folyamatosan készenlétben állnak.
Azt a NATO főtitkár sem erősítette meg, hogy szándékos támadás történt e. Az, hogy a támadás célja valóban Lengyelország volt e, vagy a drónokat elhárították továbbra sem ismert.
Nyilatkozatát lezáróan a főtitkár üzent Putyinnak is:
Felszólítjuk Putyint, hogy vejezze be a háborút és hagyjon fel a civilek bombázásával, valamint a NATO légterének megsértését. Készen állunk, éberek vagyunk, és minden négyzetcentiméter megvédünk”.
