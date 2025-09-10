Ft
háború Putyinnak Lengyelország NATO

Kemény üzenettel válaszolt az orosz dróntámadásra a NATO főtitkára: Minden négyzetcentimétert megvédünk

2025. szeptember 10. 16:11

A főtitkár sikeresnek ítélte meg a drónok elleni védelmi műveletet.

2025. szeptember 10. 16:11
Mark Rutte a NATO főtitkára is megszólalt a Lengyelországot ért dróntámadás kapcsán – derült ki az Index cikkéből.

Kapcsolódó vélemény

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Csupán egy lehetőség maradt ki

S hogy a lengyel légtér megsértése „orosz” drónokkal kinek az érdeke? Hát az ukránoké.

Az alig több mint kétperces nyilatkozatában a főtitkár sikeresnek ítélte meg a drónok elleni védelmi műveletet és felszólította Vlagyimir Putyint az Ukrajna elleni háború befejezésére.

„Az akcióban Lengyelország mellett a szövetségesek is részt vállaltak: lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök, olasz AWACS-ok, a NATO többfeladatú légi utántöltő és szállító repülőgépe, és a német Patriot légvédelem” – közölte a katonai szövetség első embere.

„Az Észak Atlanti Tanács ma reggel összeült, és megvitatta a szituációt Lengyelország kérésére, a Washingtoni szerződés 4. cikkelyével összhangban” – folytatta a nyilatkozatát a főtitkár.

Rutte kiemelte azt is, hogy ez nem egy elszigetelt eset volt, ezért folyamatosan figyelik a NATO keleti szárnyán zajló eseményeket, és a légvédelmek folyamatosan készenlétben állnak.

Azt a NATO főtitkár sem erősítette meg, hogy szándékos támadás történt e. Az, hogy a támadás célja valóban Lengyelország volt e, vagy a drónokat elhárították továbbra sem ismert.

Nyilatkozatát lezáróan a főtitkár üzent Putyinnak is:

Felszólítjuk Putyint, hogy vejezze be a háborút és hagyjon fel a civilek bombázásával, valamint a NATO légterének megsértését. Készen állunk, éberek vagyunk, és minden négyzetcentiméter megvédünk”.

Nyitókép: Joshua Bratt / POOL / AFP

***

 

