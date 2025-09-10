Kemény üzenettel válaszolt az orosz dróntámadásra a NATO főtitkára: Minden négyzetcentimétert megvédünk

Az alig több mint kétperces nyilatkozatában a főtitkár sikeresnek ítélte meg a drónok elleni védelmi műveletet és felszólította Vlagyimir Putyint az Ukrajna elleni háború befejezésére.

„Az akcióban Lengyelország mellett a szövetségesek is részt vállaltak: lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök, olasz AWACS-ok, a NATO többfeladatú légi utántöltő és szállító repülőgépe, és a német Patriot légvédelem” – közölte a katonai szövetség első embere.

„Az Észak Atlanti Tanács ma reggel összeült, és megvitatta a szituációt Lengyelország kérésére, a Washingtoni szerződés 4. cikkelyével összhangban” – folytatta a nyilatkozatát a főtitkár.