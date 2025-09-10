„Igen, csak egy. Az, hogy mint tudjuk, az Ukrajának juttatott nyugati fegyverek jelentős részét egyszerűen eladják (tovább adják), jó pénzért, bárkinek, ugyanis nincs ma korruptabb hely Ukrajnánál.

Na most, simán elképzelhető, hogy ilyen, eladott drónok sértették meg a lengyel légteret. S hogy a lengyel légtér megsértése »orosz« drónokkal kinek az érdeke? Hát az ukránoké.”