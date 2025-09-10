Ft
09. 10.
szerda
09. 10.
szerda
Bayer Zsolt Lengyelország Ukrajna

Csupán egy lehetőség maradt ki

2025. szeptember 10. 15:21

S hogy a lengyel légtér megsértése „orosz” drónokkal kinek az érdeke? Hát az ukránoké.

2025. szeptember 10. 15:21
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Igen, csak egy. Az, hogy mint tudjuk, az Ukrajának juttatott nyugati fegyverek jelentős részét egyszerűen eladják (tovább adják), jó pénzért, bárkinek, ugyanis nincs ma korruptabb hely Ukrajnánál. 

Na most, simán elképzelhető, hogy ilyen, eladott drónok sértették meg a lengyel légteret. S hogy a lengyel légtér megsértése »orosz« drónokkal kinek az érdeke? Hát az ukránoké.”

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

Töki
2025. szeptember 10. 17:43
Hihetetlen, hogy megint háborút akarnak ezek a tetvedékek!!!! Mi a kurva anyjáért csinálnának ilyet a ruszkik???? Ezt úgy hívják, öngól!!! Egyébként vettek anno ruszki drónt, nem 1 ország!!!
Válasz erre
3
0
bagoly-29
2025. szeptember 10. 17:41
Azt az ócskavasat amit orosz drónként mutogatnak melyik ukrán vagy éppen lengyel ócskavas telepről hozták és mutogatják?
Válasz erre
0
0
pesti051
•••
2025. szeptember 10. 17:37 Szerkesztve
Kassa bombázása... Gleiwitz...
Válasz erre
1
0
hegyaljai-2
2025. szeptember 10. 17:35
Nem először kiáltott farkast a pásztorfiú. Mi lesz akkor, ha tényleg jönnek? Ki fog neki hinni?
Válasz erre
1
0
