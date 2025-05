A „legrosszabbra” is felkészült az Európai Unió: már tudják, hogy kerüljék meg Magyarországot

Kaja Kallas arról beszélt Lvivben, hogy az Európai Unió tisztában van azzal, milyen lépéseket kell megtennie abban az esetben, ha Magyarország továbbra is akadályozná Ukrajna csatlakozását – számolt be róla az European Pravda.

Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő azt is elárulta újságíróknak, hogy a tagállamok több lehetőséggel is számolnak, és bár a fő cél továbbra is a teljes körű egyetértés elérése,

az Európai Unió rendelkezik alternatív megoldási tervekkel is, amiket B-tervnek, valamint C-tervnek nevezett.

A tervek kapcsán konkrét részletekre nem tért ki. Ezzel együtt azt is hangsúlyozta, hogy folyamatos egyeztetések zajlanak Budapesttel annak érdekében, hogy sikerüljön előrelépni az ügyben.