„Ki képviseli Európát?” – Gál Kinga Strasbourgban bírálta Ursula von der Leyen beszédét (VIDEÓ)

Ursula von der Leyen évértékelő beszédét követően Gál Kinga élesen bírálta az Európai Bizottság politikáját Strasbourgban.

A képviselő szerint „teljes háborús retorikát” hallhattunk. Úgy fogalmazott: szerinte Európa gyengébb, mint valaha. Azonban ahelyett, hogy a valódi problémákra keresnének megoldást, a Bizottság továbbra is Ukrajna támogatására helyezi a hangsúlyt, figyelmen kívül hagyva az európai emberek valós aggodalmait.

Gál Kinga úgy fogalmazott: a brüsszeli vezetés sem a migráció, sem a gazdasági válság kezelésében nem kínál működőképes javaslatokat – sőt, ezek a válságok épp az uniós politika következményei. Különösen aggasztónak tartja, hogy a jelenlegi irány egyre közelebb sodorja a kontinenst a háborúhoz.

Hangsúlyozta: ha nem történik szemléletváltás, Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetése generációkra vetheti vissza Európa fejlődését.