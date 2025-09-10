„Ki képviseli Európát?” – Gál Kinga Strasbourgban bírálta Ursula von der Leyen beszédét (VIDEÓ)

Kiderült a döbbenetes igazság: Hadházy Ákost is Orbán Viktor tartja el (VIDEÓ)
„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje” – fogalmazott a miniszterelnök.
Gál Kinga Strasbourgban exkluzív interjút adott a Mandinernek Ursula von der Leyen évértékelőjét követően.
Ursula von der Leyen évértékelő beszédét követően Gál Kinga élesen bírálta az Európai Bizottság politikáját Strasbourgban.
A képviselő szerint „teljes háborús retorikát” hallhattunk. Úgy fogalmazott: szerinte Európa gyengébb, mint valaha. Azonban ahelyett, hogy a valódi problémákra keresnének megoldást, a Bizottság továbbra is Ukrajna támogatására helyezi a hangsúlyt, figyelmen kívül hagyva az európai emberek valós aggodalmait.
Gál Kinga úgy fogalmazott: a brüsszeli vezetés sem a migráció, sem a gazdasági válság kezelésében nem kínál működőképes javaslatokat – sőt, ezek a válságok épp az uniós politika következményei. Különösen aggasztónak tartja, hogy a jelenlegi irány egyre közelebb sodorja a kontinenst a háborúhoz.
Hangsúlyozta: ha nem történik szemléletváltás, Ukrajna uniós csatlakozásának erőltetése generációkra vetheti vissza Európa fejlődését.
Kiemelte: az Európai Bizottságnak elsősorban az uniós állampolgárok érdekeit kellene képviselnie. Élesen kritizálta Manfred Weber kijelentését is, miszerint „nem létezik tagállami szuverenitás”
– szerinte ez súlyos figyelmeztetés a nemzeti önrendelkezés híveinek.
„Túl sokat dolgoztunk Európáért. Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék. A patrióták meg fogják védeni.”
- fogalmazott.
