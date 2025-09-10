Kiderült a döbbenetes igazság: Hadházy Ákost is Orbán Viktor tartja el (VIDEÓ)

Fel sem tudtak ocsúdni az Európai Unióban: már a finnek is elkezdték kutatni, mi lehet Magyarország titka
Meglehetősen kedvező helyzetbe kerültünk.
„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje” – fogalmazott a miniszterelnök.
„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el” – mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban.
„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje.
Abból él hosszú-hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni.
Ebből él, ebből van nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget. Hadházy Ákos megköszönheti, hogy adok neki egy esélyt arra, hogy politikusként életben maradjon” – fogalmazott a miniszterelnök, majd rámutatott, ezen kívül nem tudna más politikai teljesítményt felmutatni a politikus.
A Mandiner számos alkalommal beszámolt már Hadházy Ákos turnéiról. Ezek közül talán a legemlékezetesebb az volt, amikor Daniel Freund barátjával közösen bebarangolták Felcsútot.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala