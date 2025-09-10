Kiderült a döbbenetes igazság: Hadházy Ákost is Orbán Viktor tartja el (VIDEÓ)

„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el” – mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban.

„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje.

Abból él hosszú-hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni.

Ebből él, ebből van nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget. Hadházy Ákos megköszönheti, hogy adok neki egy esélyt arra, hogy politikusként életben maradjon” – fogalmazott a miniszterelnök, majd rámutatott, ezen kívül nem tudna más politikai teljesítményt felmutatni a politikus.