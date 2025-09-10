Ft
Hadházy Ákos Orbán Viktor politika miniszterelnök

Kiderült a döbbenetes igazság: Hadházy Ákost is Orbán Viktor tartja el (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 19:37

„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. szeptember 10. 19:37
null

„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el”mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban.

„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje.

Abból él hosszú-hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni.

Ebből él, ebből van nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget. Hadházy Ákos megköszönheti, hogy adok neki egy esélyt arra, hogy politikusként életben maradjon” – fogalmazott a miniszterelnök, majd rámutatott, ezen kívül nem tudna más politikai teljesítményt felmutatni a politikus.

A Mandiner számos alkalommal beszámolt már Hadházy Ákos turnéiról. Ezek közül talán a legemlékezetesebb az volt, amikor Daniel Freund barátjával közösen bebarangolták Felcsútot.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

