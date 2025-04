Elképesztő: orwelli „igazságminisztériumon” ügyködnek a németek, pedig szerintük sem lesz jó vége

A jelek szerint tényleg utálja – perelt és győzött is – de úgy néz ki, a jobboldalinak mondott CDU-vezette kormány sem lelkesedik érte.

De lássuk, mit talált a European Conservative!

„A választások célzott befolyásolása, a mára általános dezinformáció és álhírek komoly veszélyt jelentenek demokráciánkra, intézményeinkre és társadalmi kohéziónkra. A hamis tényállítások szándékos terjesztése nem tartozik a szólásszabadság hatálya alá” – írják, hozzátéve, hogy „az információs manipuláció, a véleménynyilvánítás és a gyűlöletkeltés” ellen lépnek fel, és „gondoskodunk arról, hogy az online platformok teljesítsék az átláthatóságra és a felügyeleti hatósággal való együttműködésre vonatkozó kötelezettségeiket.”

Mint a lap rámutat, ez tipikus orwelli ellentmondás: a kormány egy állítólagos „független” intézményt hoz létre, amely meghatározza, mi az igaz és mi nem az, vagyis tényleg megcsinálják Orwell Igazság Minisztériumát –, mindezt úgy tálalva, mint a demokrácia védelméhez szükséges valamit.

A lap is megemlíti Feaser esetét, hozzátéve, a főszerkesztő által posztolt mém alapvető igazságot ragadott meg, hiszen Faeser támogatja a véleménynyilvánítást korlátozó törvényeket (mint a német btk. 188. szakaszát, amely bünteti a politikusok bírálatát), ahogy Denis Yücel török-német újságíró – akit Törökországban „beszédbűncselekmények” miatt börtönöztek be – találóan megjegyezte, a perrel a bukott belügyér maga támasztotta alá az állítás igazságtartalmát.

A European Conservative ugyanakkor rámutat: az igazság és hazugság határa eleve elmosódott már, de nem csak a politikában, hiszen az önrendelkezési törvény, amelyet a koalíció fenntartani kíván,

lehetővé teszi a 14 éves németek számára, hogy legálisan megváltoztassák a nemüket, és 10 ezer eurós (kb. négymillió forintos) bírsággal fenyegeti azokat, akik rámutatnak az illető valódi nemére.

Egy abszurd példát is felhoz: a német média éppen nőként hivatkozik egy magát ekként azonosító dél-afrikai bevándorlóra, akit egy szíriai biztonsági tiszt meggyilkolásával vádolnak, vagyis az ő szubjektív „igazságát” részesíti előnyben az objektív valóság helyett.

A lap akormány által finanszírozott „tényellenőrök” munkája kapcsán is megjegyzi: azt gyakran használták a kellemetlen igazság elhallgattatására – például a covid kapcsán most derült ki, hogy már 2020-ban a német hírszerzés arra jutott, hogy a vuhani laboratóriumból származik a kórokozó, ezt el is mondták Angela Merkel akkori kancellárnak, a kormány azonban ezt eltitkolta, és összeesküvés-elméletnek bélyegezte az állítást. A tényellenőr-keretlegények (beleértve az ARD tévétársaságot és a közmédiát) az ettől függetlenül erre a következtetésre jutó Roland Wiesendanger fizikus professzort is meghurcolták.

De ugyanígy igyekeztek elhallgattatni Roland Tichy újságíró magazinját, amely közzétette a klímavészhelyzet kapcsán 500 tudós levelét, amelyben a klímavészhelyzetet cáfolták; végül a bíróság – akkor még – úgy döntött, hogy „a vélemények versenyében nincs objektív mérce a „helyes” és a „rossz” kategorizálására.

A lap végül arra a következtetésre jut: a koalíciós megállapodásból kiderül, hogy a hagyományos liberalizmus és a nyílt eszmecsere már nem felel meg a kormánynak, iszen nem képes valóban meggyőzni a választókat, és mivel a meglévő „tényellenőrzés” nem elég, a teljes cenzúra irányába fordul.

Nyitóképen Friedrich Merz mindjárt-kancellár. Forrás: RALF HIRSCHBERGER / AFP