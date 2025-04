Demokrácia német módra: kritizálta a belügyminisztert, elítélték érte

Hét hónapnyi, felfüggesztett börtönre ítélték a Deutschland Kurier nevű jobboldali, AfD-közeli német újság főszerkesztőjét, David Bendelst. Az ítélet szerint ugyanis rágalmazást követett el.

Hogy mi történt pontosan? Bendels az X-oldalán közölt jó egy éve egy fotómontázst a most még hivatalban lévő, távozó szocdem belügyminiszterről, Nancy Faeserről.

A montázson az látható, hogy Faeser feltart egy papírtáblát a következő felirattal. „Utálom a véleményszabadságot!”

Az ügyből per lett, a perben pedig ítélet született a bambergi bíróságon. Mint a Spiegel írja, nem is a belügyminiszter maga kezdeményezte a folyamatot, hanem a német rendőrség értesítette a montázs létezéséről Faesert, aki aztán büntetőpert indított a főszerkesztő ellen.

Az ügyben eljáró bíró megállapította, hogy Bendels megváltoztatott egy fotót, más feliratot tett rá, mint az eredeti és ezzel azt a képzetet keltette, mintha a belügyminiszter tényleg ezt nyilatkozta volna a szólásszabadsággal kapcsolatos véleményéről. Az ítélet szerint Bendels ezzel a montázzsal rágalmazta a távozó belügyminisztert, ezért hét hónapnyi börtönbüntetésre ítélték őt, felfüggesztve (mivel nem volt büntetett előéletű); emellett pedig írásban történő bocsánatkérésre is kötelezték a belügyminiszter felé.

Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezik a jobboldali főszerkesztő, de a döntés nyomán kirobbant a vita Németországban a véleményszabadság határairól.

Az AfD egyes politikusai és olyan jobboldali véleményvezérek mint Naomi Seibt kiálltak Bendels mellett. Szerintük az igazságszolgáltatás aránytalanul kemény ítéletet hozott egy láthatóan szatirikus üzenet kapcsán.

A konzervatív-liberális Die Welt kommentátora, Andreas Rosenfelder is elítélte a döntést:

szerinte az ítélet olyan, mintha egy diktatúrában született volna,

és egyáltalán nem passzol egy demokráciához. Rosenfelder szerint ügy jól mutatja, milyen rossz állapotba került a véleményszabadság alkotmányos joga Faeser belügyminiszterségének végére.

Az ügyről egyébként szintúgy beszámoló, baloldali Spiegel viszont a cikkük végére odatette: mivel egy politikus személy rágalmazását hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatják, szerintük valójában elég enyhe ítéletet kapott a jobboldali főszerkesztő.

Mint a Junge Welt írja, Németországban az elmúlt években teljesen elharapózott a politikai véleménynyilvánítások jogi útra terelése, különösen az eddig regnáló hárompárti baloldali-liberális koalíció vezető politikusai részéről.

A két csúcstartó a Zöldek két emblematikus arca, Robert Habeck és Annalena Baerbock. Habeck gazdasági miniszterként funkcionált az elmúlt években, de eközben ráért arra is, hogy perek százait,

egészen konkrétan 805 eljárást indított az őt kritizálókkal szemben.

Kérdés, mikor ért rá eközben a német gazdaság és ipar problémáival foglalkozni.

Kollégája, Annalena Baerbock is serénykedett a perek indításában: ő 513 alkalommal kezdeményezett eljárást a kritikusaival szemben.

A német véleményszabadság közeljövője sem néz ki túl fényesen: az új kormánykoalícióról tárgyaló CDU és az SPD azt tervezi, hogy „a hamis tényállítások tudatos terjesztését” büntethetővé kívánja tenni. A pártok szerint a dezinformáció és a hamis hírek terjedése olyan szintet ért el, ami már fenyegeti a demokráciát, és a geopolitikai feszültségek korában kellő határozottsággal kell ez ellen fellépni. Ezért nemzeti szinten is be akarják vezetni az EU digitális szolgáltatásokra vonatkozó új szabályozását.

A Welt publicistája, Anna Schneider ironikusan úgy kommentálta a tervezetet:

„Kérdés, hogy mindez a megszegett kampányígéretekre is vonatkozik-e?”

A szintén a fősodorhoz tartozó Focus magazin is kritikusan értékeli a CDU és az SPD erre vonatkozó tervét: szerintük veszélyes büntetőjogi kategóriává tenni a fals megállapítások terjesztését, mivel az a véleményszabadságot fenyegeti. Érvelésük szerint most már tendencia Németországban, hogy az egyszerűen eltérő véleményeket is gyűlöletkeltőnek címkézik, más véleményeket pedig megkérdőjelezhetetlen tényekként mutatnak be.

Rainer Zitelmann történész, aki a Focusban kifejtette véleményét a témában, úgy zárja cikkét: „Az államnak ki kell maradnia a véleményformálásból. A társadalmat és az egyén szabadságát kevésbé veszélyezteti azt, ha egyes emberek hülyeségeket beszélnek, mint az, ha az állam elkezdi eldönteni, mely vélemények igazak és melyek hamisak.”

Nyitóképen: Nancy Faeser eddigi német belügyminiszter (fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)