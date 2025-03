Talán több tiszteletet kapnánk a környező népektől, ha ismernénk önmagunkat – Jegyzetek „a lengyel-magyar barátság” napján

Nemrég írtam arról, hogy

a magyar-lengyel politikai kapcsolatok alapja nem a barátság, hanem az érdek.

Példákat is említettem Stanisław Worcell (1799-1857) tanulmánya alapján, mely szerint az egymást támogató politikák mögött meleg érzelmek helyett inkább hatalmi törekvéseket látni, mikor is ha valamely fél elárulta az ősi szövetséget, akkor ezzel geopolitikai okból önmaga vesztét okozta, mert nem volt, aki megvédje a többitől.

Egyesek szerint jó lenne már magunk mögött hagyni a lengyel témát.

Nos, Magyarországot még nem tolták át a Bahamákra, történelmünknek és kultúránknak pedig elég értékes részét vesztíjük el enélkül is. Kereskedelmünkről meg már nem is szólva, mely most, hogy kihűltek a politikai kapcsolatok, mégis 15%-os bővülést mutat.