Kemény üzenet Brüsszelnek: a tagállamoknak erőt kell mutatniuk

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt kedden az Európai Parlament plenáris ülésén az európai biztonság aktuális kérdéseiről vitáztak a képviselők. Az ülést követően délután a Jordan Bardella, a Patrióták Európáért politikai szövetség elnöke és ál Kinga a Fidesz EP-képviselője tarott sajtótájékoztatót.

Erőt kell mutatni

Jordan Bardella szerint Európában lépnie kell amiatt, hogy az Egyesült Államok politikája megváltozott Európával és Ukrajnával kapcsolatban. Bardella szerint Európa „rendkívül naiv volt”, és most arra kellett ráébrednie, hogy utolérte a történelem, és minden területen egzisztenciális kihívással kell szembenéznie.

A francia politikus elmondta, hogy Ukrajnának védelmi garanciákra és nyugati támogatásra van szüksége.

Bardella kijelentette, nem támogatja nemzeti csapatok frontvonalba küldését, a demilitarizált övezetet csak ENSZ-békefenntartók jelenlétével tartja elfogadhatónak. Elmondta, az európai felfegyverkezés terve csak akkor indokolt, ha az uniós védelmi beszerzések európai és nemzeti ipart támogatnak. „Az európai védelmi autonómiához saját ipari és technológiai bázisunk megerősítésére van szükség, miközben a védelmi ipart ki kell vonni a brüsszeli zöld politika korlátozásai alól” – emelte ki a politikus.

A béke és a függetlenség forog kockán. Három év után, 2025-ben a békének kell eljönnie Ukrajnában”

– fogalmazott. Bardella hozzátette, hogy miután az Egyesült Államok felfüggesztette a katonai segítséget, sürgősen kell keresni a békét. „Nincs más kiút, mint a tárgyalás és a demokrácia. Tartós békét akarunk, és stabiliást” – tette hozzá. Majd azzal folytatta, hogy Ukrajna esetleges belépése a NATO-ba növeli a bizonytalanságot. Ukrajna EU-csatlakozása pedig tönkretenné az Európai gazdaságot, különösen a mezőgazdaságot, amit már így megtépáztak az elhibázott brüsszeli politikák.

Eljött az idő, hogy nemzeteink megfelelő erőt mutassanak, és ne birodalmak alá hajtsák a fejüket”

– jelentette ki Bardella.

A bizottság mindenben kudarcot vallott

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője elmondta, az elmúlt években számos kudarcot vallott az Európai Bizottság, legyen szó a háborúról, a migrációról, vagy éppen a zöld átállásról. Utóbbi óriási válságot okozott az európai gazdaságban, ezért azonnal vissza kell vonni, ahogy azt a többi ideológiailag vezérelt szakpolitikát is, amelyek tönkretették az európai ipart és mezőgazdaságot. Véleménye szerint a túlzott zöld kibocsátási szabályok és az ideológiailag vezérelt politika tönkretette az ipart, a mezőgazdaságot, a gazdákat, valamint súlyos helyzetbe hozta a kis- és középvállalkozásokat. Hozzátette, hogy az is az bizottság felelőssége, hogy az európai autóipar – amely több millió embernek ad munkát – szintén nehéz helyzetbe került. Gál Kinga szerint a bizottság autóipari cselekvései terve jelen formájában egy elszalasztott lehetőség, jóval nagyobb lépésekre és azonnali cselekvésre van szükség.

„Az emelkedő energiaárak keményen sújtják háztartásainkat és vállalkozásainkat. Az autóipar jelenlegi helyzetét tekintve a polgárok millióinak munkahelyet és jólétet biztosító stratégiai ágazat túlélése forog kockán. A gyártóink által tapasztalt nehézségekért teljes mértékben az Európai Bizottság felelős” – fogalmazott.

Gál Kinga szólt a brüsszeli NGO-k finanszírozási botrányáról is. Kijelentette, hogy a patrióták teljes átláthatóságot követelnek az ügyben, és ennek érdekében több mint 80 adatigénylést nyújtottak be. Hozzátette, meg kell tudni, milyen módon finanszírozott az adófizetők pénzéből azok tudta nélkül olyan szervezeteket, amelyek szélsőséges zöldideológiát terjesztettek az Európai Bizottság érdekei mentén. Azt is kijelentette, elfogadhatatlan, hogy a baloldali frakciók szerint az Európai Uniónak kellene kipótolni megszűnt USAID támogatásokat az NGO-k számára.

„Ez a botrány csak a jéghegy csúcsa. Egyre több és több komoly információ lát napvilágot arról, hogy az Európai Bizottság Európa-szerte több száz politikai aktivistacsoportot finanszíroz, hogy saját politikáját, szélsőséges ideológiáit és gyakran szuverén kormányokat támadjon” – tette hozzá.

Az EP-képviselő azzal folytatta, hogy az Brüsszel elhibázott migrációs politikájának az eredménye, hogy terrortámadások, lövöldözések és késes támadások történnek az európai országokban.

A migrációs paktum nem siker, hanem kudarc”

– jelentette ki. Felvázolta azokat a javaslatokat is, amelyekkel a patrióták módosítanák a migrációs politikát, a pártcsoport szerint meg kell előzni az illegális határátlépések minden formáját, erősíteni kell a határvédelmet és zéró toleranciára van szükség. Továbbá minden illegálisan az EU-ban tartózkodó személyt ki kell utasítani és haza kell toloncolni. A menedékkérelmeket pedig az EU területén kell kívül kell elbírálni.

Nem a föderalizmusra

Európa újra felfegyverzésével kapcsolatba kijelentette, hogy minden javaslatot abból a szempontból kell vizsgálni, hogy közelebbi viszi-e a kontinenst a békéhez vagy sem. Véleménye szerint Európa védelmi képességeinek fejlesztését nem lehet összekötni Ukrajna további támogatásával, a két ügyet egymástól el kell választani. Védelmi ügyekben továbbra is a tagállamoknak kell dönteniük.

A közös beszerzéseket támogatjuk, de a föderalista hatalmi terjeszkedéseknek nemet kell mondani”

– fogalmazott. Hozzátette a most felsorolt ügyekben minél előbb változást kell elérni, és „ma csak a parióták képviselik a változást Brüsszelben” – zárta tájékoztatóját Gál Kinga.

Nyitókép: Európai Parlament