Forrong Brüsszel: ma vitáznak Európa biztonságáról és a védelem jövőjéről

Az Európai Tanács március 6-án rendkívüli ülést tartott, amelyen az uniós vezetők megvitatták Ukrajna helyzetét és az európai védelem megerősítésének szükségességét.

A találkozón egyetértés született a védelmi kiadások növeléséről és az európai védelmi ipar fejlesztéséről.

Ursula von der Leyen bemutatta a ReArm Europe programot, amelynek célja, hogy a tagállamok növeljék védelmi kiadásaikat és erősítsék az EU védelmi képességeit.

A mai plenáris ülésen a képviselők értékelik a csúcs eredményeit és megvitatják az európai biztonság aktuális kihívásait. António Costa és Ursula von der Leyen beszámolnak a csúcson hozott döntésekről és azok várható hatásairól.

A képviselőcsoportok vezetői, köztük a Patrióták frakciója, ismertetik álláspontjukat az európai védelem jövőjéről és az Ukrajnának nyújtott támogatásról.​

A nap folyamán, várhatóan 16:00 óra körül, az Európai Parlament egy másik fontos témát is megvitat: az európai védelem jövőjéről szóló fehér könyvet (White paper on the future of European defence).

Ez a dokumentum öt forgatókönyvet mutat be arra vonatkozóan, hogyan fejlődhet Európa 2025-ig, és milyen lépéseket tehet a közös védelem terén. ​