„Ezt jelenti a vámháború. Az USA 2018-ban drasztikusan megemelte a kínai termékekre vonatkozó vámokat. A válasz természetesen nem maradt el, a keleti birodalom is büntetővámokat rótt ki az amerikai termékekre. A vámháború következtében nem csak az Amerikába irányuló kínai termékek volumenének korábbi növekvő trendje váltott csökkenőre, de a fordított irányú eladások is zsugorodtak, sőt, még jobban is, mint a kínaiak USA-ba irányuló eladásai. A vámháború tehát rövid távon nem javította az USA külkereskedelmi egyenlegét Kínával szemben.”

Nyitókép: AFP/Nicolas Asfouri