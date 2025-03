Amerikában rekordsebességgel semmisítik meg a liberálisok egyik legfontosabb intézményét

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en jelentette be, hathetes felülvizsgálati időszakot követően hivatalosan is megszüntetik a USAID programjainak 83 százalékát – írta a Portfolio.



Az ügynökséget még John. F. Kennedy elnök hozta létre 1961-ben. A USAID a világ számtalan pontján támogatott egészségügyi, oktatási és környezetvédelmi programokat, de a demokrácia és az amerikai értékek terjesztésének, így az amerikai „lágy hatalomnak” is fontos eszköze volt.