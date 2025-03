Nulla társadalmi támogatottságú ügyek, politikai destabilizáció, álbotrányok – egymás után esnek ki a csontvázak az USAID-botrányban (VIDEÓ)

László András EP-képviselő, az USAID-ügyi kormánybiztos a Hír TV Bayer show című műsorának volt nemrég a vendége. A műsorvezető kijelentette, hogy véleménye szerint László pillanatnyilag „a világ legizgalmasabb ügyével” foglalkozik, vagyis azzal, hogy hova is mentek Magyarországon az USAID által ideküldött összegek. A kormánybiztos arra a kérdésre, hogy mennyi pénz is érkezett az elmúlt évek során hazánkba, azt felelte, hogy pont ezt kell a következő időszakban kinyomoznia.

Vannak olyan összegek, amelyekről tudják, hogy Magyarországra és a régióba érkeztek. Nagyjából tudott az is, hogy milyen célból érkeztek.

Arra lennénk kíváncsiak viszont, hogy amit mi látunk a magyar végeken, hogy milyen szervezetek, milyen programokon mennyi pénzt kaptak – amely a jelenlegi becsléseink szerint több tízmillió dollárban mérhető, ez több milliárd forint – annak milyen nyoma van a túlvégen, ahol a korrupciós botrány kitört, az Egyesült Államokban” – hangzott el.

Guruló dollárok, ügynökfeladatok

László András arra is felhívta a figyelmet, hogy a tisztánlátást az is nehezíti, hogy egy korrupciós háló épült ki. „Nem úgy kell elképzelni ezeket a projekteket, hogy az USAID kiírt egy pályázatot, melyet világszerte megpályáztak, többek között Magyarországról is, és az egyik aláíró a USAID, míg itthon valamelyik NGO, hanem sok szervezeten keresztül, – melyek csak ügynökfeladatot látnak el és nem a saját pénzükkel – melyek tökéletesek arra, hogy a pénznek az útját nehéz lehessen lekövetni” – magyarázta.

A kormánybiztos a műsorban felidézte, hogy a 2022-ben kipattant guruló dollárok botrány mintegy tízmillió dollárról szólt, ami mintegy négymilliárd forint, amely a magyar politikában, egy kampányévben az egy „óriási összeg”.

Gyakorlatilag ezzel egy az egyben le lehet bonyolítani egy vagy több pártnak a választási kampányát”

– húzta alá.

László András valamivel később az USAID-támogatások részleteiről azt is elmondta a Bayer showban, hogy „vannak nagy médiumok, nagy aktivista szervezetek, akik rengeteg embert foglalkoztatnak olyan baloldali ügyek mentén, aminek a valós társadalmi támogatottsága gyakorlatilag a nullához közelít. És akkor

természetesen vannak még az olyan típusú esetek is, amikor kifejezetten politikai destabilizációs tüntetéseket szerveznek, álbotrányokat fújnak fel”.

Az EP-képviselő ezután még azt is felidézte, hogy Amerikában a botrány azért robbant ki, mert több tízmillió dolláros éves költségvetésről volt szó, mely sokkal nagyobb mint az ottani külügyminisztérium vagy a CIA költségvetése. „A történet amerikai oldala arról szól, hogy hova lett ez a rengeteg pénz, és miért szórta el az állam ilyen-olyan idétlennek tűnő projektekre”. Példaként a transznemű egerek vizsgálatát, illetve a marokkói fazekasok támogatását hozta.

A teljes beszélgetés a műsor második felében hangzik el:

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

