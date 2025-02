Boris Kalnoky: Kormányozhatatlanná válhat Németország

Január 24-én Merz bejelentette, hogy a CDU két indítványt nyújt be a Bundestagban: az egyiket a közbiztonságról, a másikat az illegális migráció leállításáról. Még a CDU vezetőségének több tagja sem tudott erről előző este. Bár Merz nem egyeztetett az AfD-vel, kijelentette, hogy ha a „demokratikus pártok” nem támogatják az indítványait, akkor – bár nem ez a célja – akár az AfD szavazataival is döntés születhet.

Ez nem jelentette azt, hogy Merz együtt akarna működni az AfD-vel, inkább politikai nyomást akart gyakorolni a többi pártra, hogy kövessék a CDU kezdeményezéseit. Ha támogatták volna a javaslatokat, Merz demonstrálhatta volna vezetői szerepét; ha elutasítják, az népszerűtlenné tehette volna őket a választók szemében.

Merzék direkt úgy fogalmazták meg az indítványokat, hogy az AfD-t nyíltan támadják bennük – éppen azért, hogy az AfD ne szavazza meg őket. Az AfD azonban váratlanul úgy döntött, hogy legalább az egyik javaslatot, a határlezárásról szólót, támogatja. Az indítvány január 29-én át is ment a parlamentben.

Az AfD azonban ennél is tovább ment: előhúztak egy CDU-s törvényjavaslatot a migráció korlátozásáról, amely szeptember óta porosodott a belügyi bizottságban. A CDU korábban nem merte benyújtani, mert attól tartottak, hogy az AfD is megszavazná, ezzel ledöntve a „tűzfalat”. Most viszont az AfD maga akarta benyújtani a javaslatot.

A CDU csapdába került: vagy saját törvényjavaslatát kellett volna megszavaznia az AfD indítványaként, vagy ellene szavazni a saját szövegüknek. Végül úgy döntöttek, hogy mégis inkább ők maguk nyújtják be. Ha az AfD támogatja, a többi párt viszont nem, és mégis átmegy, akkor ez lett volna az első törvény, amely kizárólag az AfD szavazataival születik meg Németországban.

A Bundestagban kitört a káosz. A hagyományos pártok a legsúlyosabb sértéseket vágták egymás fejéhez, ami hosszú távon megnehezítheti az esetleges koalíciós együttműködéseket.