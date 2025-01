Korábban elképzelhetetlen szövetség: így ébredhet fel Németország

Önmagában az is történelmi, ami a minap a Bundestagban történt. S az is látszik, hogy Donald Trump amerikai elnök győzelmén is alaposan megdöbbent a CDU, hiszen eleddig a német elit az amerikaiakhoz igyekezett igazodni, ilyen módon a woke ideológiát is implementálni próbálták; ehelyett most itt van Donald Trump, és bizalmi embere, Elon Musk, aki az X-en beszélgetett élőben, hatalmas nézettség mellett Alice Weidellel, miközben azzal is óriási felháborodást váltott ki, hogy véleménycikkben állt ki korábban a párt mellett.