BREAKING: Összefogott a CDU és az AfD, Németország átveszi a magyar bevándorláspolitikát

Megszavazta a német parlament, a Bundestag Friedrich Merz CDU-elnök, a jelenlegi közvélemény-kutatási eredmények szerint a leendő német kancellár javaslatát a totális migrációs fordulatról. Ez azonban még nem minden:

most először látványosan összefogott egy fontos politikai ügyben a baloldallal szemben a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD).

Az ötpontos politikai állásfoglalás 348-345 arányban ment át a Bundestagon.

Ez azt jelenti, hogy biztosan kapott AfD-s szavazatokat is az állásfoglalás: a CDU-nak és testvérpártjának, a bajor Keresztényszociális Uniónak (CSU) 196 mandátumuk van a Bundestagban, a koalícióból tavaly novemberben kiugrott liberális Szabad Demokrata Pártnak (FDP) 90, a javaslatot szintén támogatásáról biztosító Sahra Wagenknecht Szövetségnek (BSW) 10. Ez összesen 296 szavazat – azaz biztos, hogy AfD-sek is szavaztak a Merz-csomagra. Ezzel elindult a „tűzfal”, a CDU-tól jobbra álló pártokkal való együttműködés tilalmának lassú leomlása. Tavaly Merz még azt javasolta, hogy a Bundestagba a CDU, Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) és a Zöldek csak olyan javaslatokat vigyenek be, amelyek megszavazásáról előre egyeztettek, nehogy véletlenül az AfD-vel alakulhasson ki többség bármilyen javaslat mögött.

Az aschaffenburgi brutális migránsbűncselekmény után ugyanakkor látványosan ellépett ettől az elvtől a CDU.

Az SPD és a Zöldek a javaslat vitájában ki is fütyülték Merzet; az SPD frakcióvezetője, Rolf Mützenich egyenesen úgy fogalmazott, hogy a CDU-CSU „elbúcsúzott a politikai középtől” ezzel a döntésével.

Az elfogadott szöveg egy politikai állásfoglalás, jogi kötőerővel nem bír – ugyanakkor jelez egy új, migrációellenes többséget a német politikában, amely a február 23-i előrehozott választásokat követően csak növekedni fog. Az ötpontos állásfoglalás tartalmazza a Németország külső határain bevezetett ideiglenes határellenőrzés állandó jellegűvé tételét;

kulcsfontosságú, hogy megtiltja a legális beutazási dokumentum nélkül a határra érkező emberek belépését Németországba, akkor is, ha menedékjogot kérnek – ez a magyar álláspont átvételét jelenti a Magyarország és az EU közötti bevándorláspolitikai vitában;

előírja a kitoloncoltak őrizetbe vételét és a kitoloncolások napi rendszerességűvé tételét, idértve a Szíriába és Afganisztánba irányuló kitoloncolásokat is; több segítséget ígér a szövetségi kormányzat részéről a kitoloncolások végrehajtásához a tartományoknak; illetve bevezetné a határozatlan idejű kiutazási őrizet intézményét a kiutazásra kötelezett bűnözők számára.